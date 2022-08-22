5 фраз, які ваша дитина має чути щодня

Я пишаюся тобою!

Кожна дитина хоче бути найкращою для батьків. Дитина старається гарно намалювати, гарно розповісти віршик, навіть якщо ви цього не вимагаєте від дитини.

Фраза "Я пишаюся тобою" дає дитині зрозуміти, що нам подобається те, що вона робить!

Усі припускаються помилок. І я також.

Коли дитина дуже хоче справити враження, коли вона дуже старається, їй важливо чути слова підтримки.

Їй важливо почути, що навіть "ідеальні" батьки можуть помилятися.

Я ніколи не перестану тебе любити

Страх втратити батьківську любов - найбільш руйнівне почуття для дитячої психіки. Коли ви сваритеся на дитину, вона найбільше боїться, що ви більше не будете її любити.

Дитина має знати і відчувати, що незалежно від її поведінки, ви ніколи її не розлюбите, не віддасте, не проміняєте. Так, ви можете злитися, не купити іграшку, можете бути засмученими, але ви ніколи не перестанете любити свою дитину.

Давай зробимо, як ти кажеш. Зробимо по-твоєму

Погоджуючись із дитиною, ми даємо зрозуміти, що її рішення є правильним. Звісно, є сфери, де дитина не може вирішувати, бо це зона відповідальності батьків. Наприклад, те, що стосується безпеки - їхати в автокріслі чи ні, триматися за поручень в автобусі чи ні.

Але дитина може вирішувати, що їй вдягнути, чи в яку гру пограти.

Я дуже ціную твою допомогу

Часто батьки допомогу дитини сприймають як належне, мовляв, що дитина має це робити. Насправді, дитина нікому нічого не повинна. Її основне завдання розвиватися, навчатися, гратися.

Дякуйте дитині, показуйте, що її старання важливі, приємні і цінні для вас. Для багатьох дітей - це мотивація до дії.