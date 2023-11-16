5 фраз, которые нельзя говорить мужчинам: это может разрушить отношения

Мужчины терпеть не могут некоторые фразы, которые им скажут женщины. Такие слова страшны для них, ведь затрагивают мужское самолюбие. Иногда партнеры даже не догадываются, как те или иные слова, сказанные невзначай, ранят их любимого.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост психолога Дмитрия Карпачева в Instagram .

Ты не мужчина!

По словам эксперта, такие слова - это не попытка оскорбить, а настоящее "моральное уничтожение". После таких слов у мужчины возникает сильное желание разорвать отношения.

Психолог говорит, что некоторым мужчинам достаточно одной такой фразы, а другие "закипают после десятой".

В частности, именно такая формулировка максимально оскорбляет человека.

Чем ты думал

На первый взгляд невинная, но очень обидная для мужчин фраза. Он всегда рассуждает на несколько шагов вперед, делает выводы. Поэтому обвинение в том, что мужчина не думает, его "трогает за живое" своей несправедливостью.

Карпачев отметил, что это фактически обвинение в неспособности принимать правильное решение.

Поэтому на отношения такие фразы влияют не лучшим образом.

Ты все равно не сможешь

Это еще хуже, чем обвинение в том, что мужчина не умеет или не хочет. Такая фраза похожа на вызов, скрытую манипуляцию, при этом вряд ли сработает так, как нужно.

Однако, если вызов будет принят, то оскорбление, скорее всего, мужчина не забудет долгое время.

Следует помнить, что мужчина ждет от своей второй половинки поддержки и вдохновения, поэтому в этой фразе уберите слово "нет". Тогда уверенность в том, что все получится, прибавится вам обоим.

Где ты ходишь

Эксперт говорит, что часто такой способ контроля представители сильного пола могут воспринимать как попытка "захватить" территорию и стать главной в паре.

Докажи, что ты меня любишь

Мужчина, действительно любящий свою женщину, регулярно показывает и доказывает свои чувства поступками.

Помощь в быту, комплименты, звонки несколько раз в день - для мужчин это почти равносильно признанию в любви.

Дмитрий Карпачев добавил, если этого всего нет, то глупо заставлять человека отвечать правильно. От этого человека не станет любить вас сильнее, скорее всего, может быть наоборот.