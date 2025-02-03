5 фаз расставания: как пережить разрыв отношений

Фаза 1: Отрицание "Это не может быть правдой! Он вернется, просто надо подождать"

На этом этапе мы отказываемся верить, что отношениям конец. Мы проверяем телефон, надеясь на сообщение, и ищем поводы встретиться.

Что делать? Позвольте себе почувствовать боль и принять реальность.

"Если хочется плакать - плачьте. Но не пишите, не звоните и не ищите "случайных" встреч. Ваша задача - смириться с тем, что произошло", - советует эксперт.

Фаза 2: Гнев "Как он (она) мог? После всего, что я сделал (а) для него!"

Гнев - это защитная реакция вашего мозга. Вы возмущены, обижены, и хочется разбить несколько тарелок (или хотя бы его фотографию).

Что делать? Направьте гнев в полезное русло. Займитесь спортом, уберите в квартире, пишите письма (но не отправляйте их). И помните: эмоции - это нормально, но выводить их на бывшего не стоит.

Фаза 3: Торги "Может, если я изменюсь, все будет как раньше?"

Это этап, когда мы готовы на всё, чтобы вернуть отношения: изменить себя, условия или даже убеждения. Мы идеализируем партнера и убеждаем себя, что все еще можно исправить.

Что делать? Вспомните, почему вы разошлись.

"Напишите список причин и перечитывайте его, когда захочется "исправлять" ситуацию. И помните: здоровые отношения не нуждаются в торгах", - отмечает коуч.

Фаза 4: Депрессия "Ничего уже не имеет смысла..."

Это наиболее тяжелый этап. Вы чувствуете пустоту, боль и разочарование. Все напоминает о бывшем, и кажется, что жизнь потеряла краски.

Что делать? Не оставайтесь наедине с болью. Общайтесь с друзьями, родными или даже терапевтом. Занимайтесь тем, что приносит вам радость, даже если это кажется трудным. И помните: депрессия - это этап, а не приговор.

Фаза 5: Принятие "Все, как должно было быть. Я готова двигаться дальше"

Наконец вы чувствуете облегчение. Боль не исчезает полностью, но больше не управляет вашей жизнью. Вы начинаете замечать новые возможности и готовы к новой главе.

Что делать? Благодарите прошлое за опыт. Подумайте, что вы узнали о себе и отношениях. И начинайте строить жизнь, которая вдохновляет вас.

"Совет напоследок: Не спешите пройти все этапы за день. Каждый из них нужен для вашего эмоционального исцеления. Дайте себе время, заботьтесь о себе и помните: даже самые темные ночи заканчиваются рассветом. Вы переживете это и станете еще сильнее", - говорит Виталий Курсик.