5 эффективных способов сделать скриншот на iPhone

Как сделать скриншот на iPhone без кнопки "Домой"

На iPhone без кнопки Home (большой круг под экраном) одновременно нажмите боковую кнопку (вы используете ее для включения телефона) и кнопку увеличения громкости.

В момент создания скриншота вы увидите анимацию и миниатюру в нижнем левом углу экрана. Нажмите на нее, чтобы отредактировать скриншот, или проведите пальцем влево, чтобы сохранить его. Вы также можете оставить его в покое, и он сохранится и исчезнет сам по себе.

Способ сделать снимок экрана на iPhone без кнопки "Домой" (фото: Lifechaker)

Как сделать скриншот на iPhone с кнопкой "Домой"

Чтобы сделать скриншот на iPhone с кнопкой Home, одновременно удерживайте кнопку питания и кнопку "Домой" в течение примерно секунды. Это сделает скриншот и покажет миниатюру в нижнем левом углу экрана.

Способ сделать снимок экрана на iPhone с кнопкой "Домой" (фото: Lifechaker)

Используйте виртуальную кнопку "Домой" для создания скриншотов

Не всем легко нажимать физические кнопки своего iPhone, поэтому устройство имеет альтернативные способы создания скриншотов. Чтобы сделать снимок экрана на iPhone без использования кнопок, перейдите в "Настройки", затем "Специальные возможности" и "Вспомогательное касание".

На этой странице включите "Вспомогательное касание". На экране вашего iPhone теперь появится виртуальная кнопка Home.

Существует множество способов настройки Assistive Touch, но поскольку мы фокусируемся на скриншотах, рекомендуется использовать кнопку только для захвата экрана вашего iPhone.

Чтобы настроить это, перейдите на страницу настроек "Вспомогательного касания" и выберите "Настроить главное меню". Нажимайте кнопку "-" до тех пор, пока не останется один значок, а затем нажмите на него. Появится список вариантов - прокрутите вниз, чтобы выбрать "Скриншот".

Теперь нажимайте виртуальную кнопку Home, известную как Assistive Touch ("Вспомогательное касание"), каждый раз, когда вы хотите сделать скриншот. В момент нажатия кнопки ваш iPhone мгновенно сделает снимок экрана.

Используйте виртуальную кнопку "Домой", чтобы сделать снимок экрана (фото: Lifechaker)

Нажмите на iPhone, чтобы сделать скриншот

Вы также можете использовать отличную функцию Back Tap на iPhone для создания скриншотов. Back Tap позволяет выполнять определенные действия на вашем iPhone, дважды или трижды нажимая на заднюю панель экрана.

Зайдите в "Настройки", затем "Специальные возможности", далее Assistive Touch и "Back Tap". Здесь выберите "Двойное нажатие" или "Тройное нажатие", а затем нажмите на "Скриншот" из списка действий. В следующий раз, когда вы дважды или трижды нажмете на заднюю панель вашего iPhone, он сделает снимок экрана.

Нажмите на iPhone, чтобы сделать снимок экрана (фото: Lifechaker)

Как сделать полноэкранные или прокручиваемые скриншоты на iPhone

Ваш iPhone также позволяет делать прокручиваемые скриншоты, что очень полезно, когда вы хотите захватить длинную текстовую беседу или всю веб-страницу в одном скриншоте.

Если вы используете Safari для просмотра веб-страницы, сделайте скриншот любым из описанных способов, затем нажмите на миниатюру в нижнем левом углу экрана. Это откроет редактор скриншотов - нажмите на вкладку "Полная страница" вверху.

Вы сможете прокручивать вверх и вниз, чтобы проверить, захвачена ли вся страница. Если вы хотите вырезать часть скриншота, нажмите кнопку "Обрезать" вверху слева и нажмите "Готово", когда закончите.

Наконец, нажмите кнопку "Готово" в верхнем левом углу экрана и затем "Сохранить PDF в файлы", чтобы не потерять полноэкранный скриншот.

Этот метод работает только при создании скриншотов в Safari, но есть простой альтернативный метод для других приложений. Конечный результат имеет два преимущества - он работает во всех приложениях, и ваш снимок экрана может быть сохранен в "Фотографии" как изображение, вместо того чтобы быть PDF, который сохраняется в "Файлы".

Как это работает:

Откройте приложение, где вы хотите сделать скриншот

Сделайте снимок экрана

Прокрутите вниз и сделайте еще один скриншот. Повторяйте этот шаг, пока не будет захвачено все необходимое

Загрузите и установите Tailor

Импортируйте нужные скриншоты в Tailor, и приложение соединит их в один длинный снимок экрана для вас

Когда это изображение будет готово, вы можете сохранить его в своей фотобиблиотеке и поделиться им как обычно

Делайте полноэкранные или прокручиваемые скриншоты (фото: Lifechaker)

Где сохраняются скриншоты на вашем iPhone

После того, как вы сделаете скриншот, вы найдете его в приложении "Фотографии" на вашем iPhone. Самый простой способ найти все снимки экрана - перейти в "Фотографии", затем "Альбомы" и "Скриншоты". Единственным исключением из этого правила являются полноэкранные скриншоты, сохраненные через Safari. Они находятся в приложении "Файлы".

Существует специальная папка для сохранения скриншотов (фото: Lifechaker)

Как записать экран вашего iPhone

Также довольно легко сделать запись экрана на вашем iPhone. Чтобы включить эту функцию, перейдите в "Настройки", далее "Центр управления", прокрутите вниз и нажмите кнопку "+" рядом с "Запись экрана".

Теперь проведите пальцем вниз из верхнего правого угла, чтобы открыть "Центр управления", и нажмите кнопку записи. Когда закончите, нажмите красную кнопку в верхней части экрана и выберите "Остановить". Ваши записи экрана появятся в приложении "Фотографии".

Как сделать запись экрана на iPhone (фото: Lifechaker)