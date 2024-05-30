5 дешевых консервированных продуктов, которые помогут вам быть здоровыми

Какие консервы полезно употреблять для здоровья

Рыбные консервы

Диетологи говорят, что рыбные консервы, такие как лосось и тунец, богаты белком и могут помочь вам поддерживать низкий уровень сахара в крови. Консервированный лосось содержит 18 г белка на порцию, а тунец содержит большое количество белка с 20 граммами белка на порцию.

Белок замедляет пищеварение и повышает сытость или сытость, что способствует стабильному уровню сахара в кровь. Рыба также имеет высокое содержание омега-3 жирных кислот, поддерживающих здоровье мозга.

Куриные консервы

Консервированная курица содержит 21 г белка на порцию и вам не нужно беспокоиться о ее приготовлении, поскольку консервированная курица готова к употреблению.

Овощные консервы

Дайте гороху шанс. Консервированные овощи – это доступная пища с высоким содержанием клетчатки, которую вы можете добавить в свой рацион, чтобы предотвратить резкий рост сахара в крови. Консервированные овощи насыщают и являются отличным источником микроэлементов, которые являются важными витаминами и минералами, необходимыми организму.

Консервированные помидоры

Консервированные помидоры могут использоваться для приготовления соусов, супов и рагу, и они имеют ряд преимуществ для здоровья. В них достаточно мало углеводов и богаты антиоксидантами, такими как ликопин, поддерживающий здоровье сердца.

Консервированная фасоль

Фасоль содержит клетчатку и белок, которые помогают стабилизировать уровень сахара в крови. Это сочетание белка и клетчатки замедляет усвоение глюкозы и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови в течение дня. Чашка черной фасоли содержит 16 г белка и 18 г клетчатки, а чашка консервированного нута содержит 10 г белка и 9 г клетчатки.