5 бесплатных программ для редактирования аудио, которые вам стоит попробовать

Audacity

Любой список качественных бесплатных аудиоредакторов обязательно включает Audacity. Эта программа с открытым исходным кодом работает на Windows, macOS и Linux и предлагает впечатляющий набор функций.

Среди них многодорожечное редактирование, эффекты в реальном времени, уменьшение шума и поддержка различных аудиоформатов. Кроме того, Audacity позволяет выполнять сложные задачи редактирования, такие как обрезка, наложение эффектов затухания и коррекция высоты тона.

Хотя интерфейс программы явно устарел, Audacity делает ставку на функциональность, а не на внешний вид. Кроме отличных встроенных инструментов, программа поддерживает установку различных плагинов, что делает ее крайне гибкой и настраиваемой под индивидуальные потребности.

Audacity (фото: MakeUseOf)

WavePad

WavePad - еще одно превосходное программное обеспечение для редактирования аудио, доступное для Windows и macOS, которое бесплатно для некоммерческого использования. Оно разработано как для новичков, так и для профессионалов, что делает приложение отличным выбором для тех, кто только начинает работать с аудио.

Программа обладает удобным интерфейсом, мощными функциями и позволяет редактировать, мастерить аудиофайлы и добавлять высококачественные эффекты в различных аудиоформатах.

Одной из выдающихся функций WavePad является пакетная обработка, позволяющая применять один и тот же эффект сразу к нескольким файлам. Еще одна важная функция - удобный редактор звуковых волн, который упрощает визуализацию и управление аудиоклипами. Тем, кто ищет универсальное решение, стоит обратить внимание на WavePad.

WavePad (фото: MakeUseOf)

Ocenaudio

Если вы ищете простой и быстрый аудиоредактор, Ocenaudio может стать отличным выбором. В отличие от более сложных инструментов для редактирования, он сочетает удобный дизайн с мощными функциями. Ocenaudio доступен для пользователей Windows, macOS и Linux.

Одной из ключевых особенностей Ocenaudio является функция предварительного прослушивания изменений в реальном времени, которая позволяет услышать результат до его применения.

Также редактор поддерживает VST-плагины, что открывает доступ к множеству бесплатных, высококачественных аудиоэффектов и инструментов для улучшения звука.

Удобный интерфейс и широкий функционал делают Ocenaudio достойным выбором как для новичков, так и для профессионалов.

Ocenaudio (фото: MakeUseOf)

Audiotool

Audiotool - это уникальный и инновационный онлайн-аудиоредактор. Он полностью работает в облаке, поэтому вам не нужно скачивать и устанавливать программное обеспечение, а доступ к проектам можно получить из любой точки.

Хотя Audiotool прекрасно справляется с редактированием аудиофайлов, его основное преимущество - это качественные цифровые инструменты и эффекты.

Виртуальные инструменты Audiotool включают несколько синтезаторов и драм-машин, а эффекты предлагают виртуальные педали, что особенно привлекательно для гитаристов.

В программе также есть многодорожечный секвенсор и микшер для создания полноценных проектов. Постоянно пополняющаяся библиотека бесплатных семплов и социальные функции Audiotool делают совместную работу с другими пользователями легкой и удобной.

Audiotool (фото: MakeUseOf)

MyEdit

MyEdit - это простой, но эффективный инструмент для редактирования аудио, разработанный в первую очередь для подкастеров и создателей контента. Базовая версия доступна бесплатно, а за полную версию нужно платить всего 4 доллара в месяц.

Программа предлагает удобные функции, такие как обрезка, соединение и редактирование аудиофайлов, а также возможность добавлять эффекты и снижать уровень фонового шума.

Хотя MyEdit не обладает столь обширным функционалом, как некоторые другие инструменты из этого списка, его минималистичный дизайн и быстрая обработка делают его идеальным выбором для пользователей, которые хотят быстро и эффективно редактировать аудио.

С таким количеством бесплатных инструментов для редактирования аудио нет необходимости сразу тратить деньги на дорогое программное обеспечение. Эти варианты позволяют изучить функции профессионального уровня без предварительных затрат. Попробовав эти инструменты, вы сможете открыть для себя новые возможности для творчества.

MyEdit (фото: MakeUseOf)