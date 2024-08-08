ua en ru
Чт, 08 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

42-річна Брежнєва здивувала фанів сміливими фото: співачка позувала напівоголеною на коні

Четвер 08 серпня 2024 14:41
UA EN RU
42-річна Брежнєва здивувала фанів сміливими фото: співачка позувала напівоголеною на коні Віра Брежнєва (Фото: instagram.com/ververa)
Автор: Любов Блажко

Віра Брежнєва, яка розсталася з Костянтином Меладзе у період повномасштабної війни, здивувала шанувальників сміливим контентом. Вона виклала у мережу серію кадрів, на яких позувала напівоголеною на коні.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає детальніше, що показала виконавиця у своєму блозі в Instagram.

Брежнєва вразила пікантними фото

На чорно-білих кадрах зірка з'явилася у білосніжних широких штанах та з оголеним верхом. Співачка обіймала коня, а також серйозним поглядом дивилася в об'єктив.

Кадри, як можна помітити, були зроблені на тлі морського узбережжя.

42-річна Брежнєва здивувала фанів сміливими фото: співачка позувала напівоголеною на коні42-річна Брежнєва здивувала фанів сміливими фото: співачка позувала напівоголеною на коні42-річна Брежнєва здивувала фанів сміливими фото: співачка позувала напівоголеною на коні42-річна Брежнєва здивувала фанів сміливими фото: співачка позувала напівоголеною на коніСпівачка показала сміливі кадри (Фото: instagram.com/ververa)

Реакція мережі

Шанувальники та колеги не залишили знаменитість без уваги та написали для неї чимало компліментів. Ось деякі з них:

  • "Віра, ви красуня. Наче вас художник намалював на картині. Ви - українське сонце, яке наповнює цей світ добротою та посмішкою"
  • "Молода та гарна"
  • "Просто ангел"
  • "Шикарна, як і завжди"
  • "Яка ж ви гарна"
  • "Як це ніжно та красиво"
  • "Нереально"
  • "Прекрасна"
  • "Ці фото просто чудові, Віра".

Нагадаємо, Віра Брежнєва - 42-річна українська співачка, колишня учасниця гурту "ВІА Гра".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну жила та працювала в країні-агресорці, проте після лютого 2022-го року висловила проукраїнську позицію та виїхала з РФ.

42-річна Брежнєва здивувала фанів сміливими фото: співачка позувала напівоголеною на коніАртистка підтримала Україну після початку повномасштабної війни (Фото: instagram.com/ververa)

Також розсталася з російським продюсером і композитором Костянтином Меладзе, з яким була у шлюбі з 2015 року.

Від шлюбу з першим чоловіком - українським бізнесменом Михайлом Кіперманом - виховує доньок Софію і Сару.

Тим часом дружина Тімура Мірошниченко чесно розповіла про реакцію своїх батьків на усиновлення дітей.

Також нещодавно стало відомо, що українська співачка презентувала російськомовний альбом та розлютила мережу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віра Брежнєва Зірки шоу-бізнесу Співаки
NEWS
Обирають зближення з РФ. МЗС відреагувало на рішення Нігеру про розрив дипвідносин з Україною
Обирають зближення з РФ. МЗС відреагувало на рішення Нігеру про розрив дипвідносин з Україною