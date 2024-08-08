42-річна Брежнєва здивувала фанів сміливими фото: співачка позувала напівоголеною на коні

Віра Брежнєва, яка розсталася з Костянтином Меладзе у період повномасштабної війни, здивувала шанувальників сміливим контентом. Вона виклала у мережу серію кадрів, на яких позувала напівоголеною на коні.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає детальніше, що показала виконавиця у своєму блозі в Instagram .

Брежнєва вразила пікантними фото

На чорно-білих кадрах зірка з'явилася у білосніжних широких штанах та з оголеним верхом. Співачка обіймала коня, а також серйозним поглядом дивилася в об'єктив.

Кадри, як можна помітити, були зроблені на тлі морського узбережжя.

Співачка показала сміливі кадри (Фото: instagram.com/ververa)

Реакція мережі

Шанувальники та колеги не залишили знаменитість без уваги та написали для неї чимало компліментів. Ось деякі з них:

"Віра, ви красуня. Наче вас художник намалював на картині. Ви - українське сонце, яке наповнює цей світ добротою та посмішкою"

"Молода та гарна"

"Просто ангел"

"Шикарна, як і завжди"

"Яка ж ви гарна"

"Як це ніжно та красиво"

"Нереально"

"Прекрасна"

"Ці фото просто чудові, Віра".

Нагадаємо, Віра Брежнєва - 42-річна українська співачка, колишня учасниця гурту "ВІА Гра".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну жила та працювала в країні-агресорці, проте після лютого 2022-го року висловила проукраїнську позицію та виїхала з РФ.

Артистка підтримала Україну після початку повномасштабної війни (Фото: instagram.com/ververa)

Також розсталася з російським продюсером і композитором Костянтином Меладзе, з яким була у шлюбі з 2015 року.

Від шлюбу з першим чоловіком - українським бізнесменом Михайлом Кіперманом - виховує доньок Софію і Сару.