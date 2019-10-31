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40 котів і собаку покинули в квартирі Києва: відео та деталі інциденту

STYLERТварини    31.10.2019 - 21:57
40 котів і собаку покинули в квартирі Києва: відео та деталі інциденту
У Києві покинули 40 котів і собаку в квартирі (колаж: РБК-Україна)

У Києві виснажені тварини місяцями жили в бруді в однокімнатній квартирі

В однокімнатній квартирі Києва волонтери виявили 40 котів і одну собаку, яких горе-господиня покинула напризволяще в орендованому житлі. Всі свої природні потреби тварини місяцями справляли на підлогу і продовжували плодити нових кошенят.

Тварин передали на перетримку волонтерам, де їх обстежать і підлікують. Тепер котики і Йоркширський тер'єр будуть чекати нових дбайливих господарів, повідомляється в сюжеті ТСН.

В Києві покинули 40 котів і собаку в квартирі (фото: facebook.com/catfair.kyiv)

Господиня квартири останній раз навідувалася до оселі навесні. Тоді в приміщенні було п'ять котів, яких вона попросила віддати в притулок. Коли перестала надходити плата за квартиру і прийшли платіжки з боргами, Тетяна вирішила провідати орендарку.

Коли зайшла в приміщення, була шокована. Тварини кинулися на неї й підняли страшний крик. Виснажені перелякані тварини місяцями жили у власних екскрементах.

Волонтер розповіла, що мисок у квартирі не було. Але те, що коти були живими, значить, що хтось їх погано, але все ж годував.

В Києві покинули 40 котів і собаку в квартирі (фото: facebook.com/catfair.kyiv)

15 котів все ще залишаються жити у господині квартири, решту розібрали волонтери на перетримку.

У квартирі стоїть страшний сморід, рояться мухи, повюду фекалії тварин.

З Ольгою, орендарем квартири, вдалося зв'язатися. Але вона стверджує, що котів кинула не вона, а власницю житла назвала справжнім дияволом. У свою чергу, Тетяна вимагає у арендаторши компенсацію за ремонт квартири.

Волонтери з благодійного фонду "Кото-ярмарок" просять допомоги у лікуванні та перетримці тварин. Допомогти покинутим котам і Йоркширському тер'єру можна тут.

В Києві покинули 40 котів і собаку в квартирі (відео: YouTube/ТСН)

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