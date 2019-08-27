Жорстокі розваги: на Волині натовп ледь не розірвав порося (відео)

На Волині натовп ледь не розірвав порося (колаж: РБК-Україна)

Порося постраждало під час народних гулянь у селі Волинської області

В селі на Волині люди ледь не розірвали порося під час заходу, присвяченому святкуванню дня громади. В мережі Facebook на різних пабліках розміщують відео з жорстокими розвагами місцевих мешканців.

Акт шкуродерства під назвою "свято" стався у селі Забороль Луцького району Волинської області.

Метою конкурсу було спіймати порося - хто перший це зробить, може забрати тварину собі.

На Волині натовп ледь не розірвав порося (фото: facebook.com)

На відео можна побачити, що двоє чоловіків випускають маленьких поросят, причому один з них пхає порося з ноги, бо те не хоче бігти.

А потім на бідолашних тварин кидається натовп. Двоє жінок одночасно хапають порося і починають тягнути в різні боки - одна за передні ноги, інша - за задні.

Зазначимо, що в жорстоких іграх брали участь, як підлітки, так і зовсім маленькі діти.

На Волині натовп ледь не розірвав порося (відео: YouTube/Радіо Трек)

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Жорстоке поводження з тваринами". На щастя, поросята, після таких варварських забав суттєво не постраждали.

А організаційний комітет святкування дня громади в Заборолі вибачився за конкурс, учасники якого ловили поросят. Вони зазначили, що такий конкурс проводиться щорічно, але завжди все проходить "мирно і спокійно".

Користувачі мережі шоковані подібною жорстокістю, вони залишають безліч коментарів під відео.

Це не люди, а дикарі. Воно ж живе, як так можна?

А організаторам бажаю, щоб їх так тягали кожного дня, і щоб воно страдало, як те бідне порося.

Відзначились на всю Україну. Вже в новинах показали. Дикунство. Невже не могли розваг без тварин придумати. Цирк.

Потрібно ту товсту в атласній червонястій кофтині потягнути за руки та ноги, щоб запищала, як це бідне порося!

Жах! Немає слів! Нелюди!

Яке паскудство! Жирна свиноматка тягне бідне поросятко. Сказати, що це бридко - це не сказати нічого. Це, даруйте, блювотно!

На Волині натовп ледь не розірвав порося (скрін: facebook.com)

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