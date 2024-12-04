4 знака Зодиака, которые могут развестись в начале 2025 года

Новый год всегда приносит новые возможности и изменения. И хотя мы привыкли думать о положительных аспектах нового года, астрологи предупреждают: для некоторых знаков Зодиака 2025-й может принести неожиданные испытания в личной жизни. В частности, речь идет о возможных разводах.

Какие знаки Зодиака больше всего рискуют развестись в начале 2025 года

Близнецы

Представители этого знака славятся своим непостоянством, поэтому могут испытывать потребность в новых впечатлениях и изменениях. Если партнер не сможет обеспечить им достаточную дозу новизны, Близнецы могут начать искать ее на стороне.

Скорпион

Скорпионы часто мнительны к окружающим, особенно когда дело касается их любимых. Они могут искать подтверждения своих подозрений даже там, где их нет. Представители этого знака также стремятся контролировать свою вторую половинку. Ревность - это один из способов этого контроля. В некоторых случаях ревность Скорпиона может проявляться в форме агрессии, как вербальной, так и физической. И как следствие - привести к конфликтам и разводу.

Стрелец

Представители этого знака Зодиака всегда стремятся к свободе и независимости. Если они почувствуют, что отношения их ограничивают, они могут захотеть уйти. Причем, не к кому-то другому, а просто - "пожить для себя" определенное время. Кроме того, Стрельцы часто бывают непостоянными в своих чувствах, что, по мнению астрологов, может вызвать эмоциональные качели в отношениях в начале следующего года.

Водолей

Водолеи индивидуалисты, которые ценят свою свободу. Они не терпят, когда их пытаются изменить или подстроить под себя. Если партнер пытается их ограничить или контролировать, Водолеи могут почувствовать себя в ловушке и решить разорвать отношения.

Что делать, чтобы сохранить отношения?

Если вы или ваш партнер принадлежите к одному из этих знаков, не стоит сразу отчаиваться. Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы укрепить ваши отношения.