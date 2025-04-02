4 знака Зодиака ждут испытания: кому пророчат перемены, а кому - конфликты

Гороскоп по картам Таро на 2 апреля гласит, что четыре знака Зодиака ждут важные потрясения. Судьба будет испытывать их перед тем, как наградить новыми возможностями.

Телец

Вас ждут эмоциональные потрясения. Сегодня могут возникать конфликты в отношениях с другими людьми, поэтому будьте осторожны. Ваша карта Луна указывает на неопределенность и необходимость прислушиваться к интуиции. Избегайте рискованных финансовых решений и сосредоточьтесь на поддержке близких людей.

Близнецы

Вам придется столкнуться с вызовами и конкуренцией. Ваша карта Семерка Жезлов призывает к терпению и дисциплине. Будьте готовы отстаивать свою правоту, но старайтесь избегать острых конфликтов. Также рекомендуется обратить внимание на здоровье.

Лев

Вам стоит ожидать неожиданные перемены и начало нового этапа. Ваша карта дня Дурак советует открываться возможностям, но не делать поспешных решений. Прежде чем браться за новые проекты, тщательно обдумайте их. Подходят ли они вам, надежны ли партнеры, которые вам их предлагают?

Скорпион

Вас ждет карьерный рост и повышение ответственности. Карта дня - Император. Она подталкивает вас проявить лидерские качества. Вы должны научиться устанавливать свою власть, иначе успеха не видать! Используйте этот день для укрепления своего положения.

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