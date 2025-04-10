4 знакам Зодиака придется пересмотреть свои отношения и привычки: кого ждут перемены

Гороскоп на Розовую Луну в Весах, которая пройдет 12 апреля, предсказывает неожиданные изменения для каждого знака зодиака. Полнолуние побуждает вас к изменениям в отношениях и привычках.

Овен

Апрельское полнолуние поможет пролить свет на ваши близкие отношения. Если в последнее время вы чувствовали себя нестабильно, особенно под влиянием ретроградного движения Венеры, то сейчас в жизнь придут улучшения. Однако сначала нужно отпустить то, что больше не работает между вами и вашим партнером. Одинокие представители знака могут почувствовать потребность в любви. Звезды советуют избавиться от старых привычек, которые заставляют вас держаться подальше от чувств.

Скорпион

Это полнолуние находится в вашей зоне завершения и внутреннего исцеления. Эмоции могут зашкаливать, поэтому будьте осторожны со словами. В то же время это удачный, чтобы отпустить боль или страхи. Они останавливают вас на пути к успеху. Звезды советуют смело расчищать пространство для нового старта. Возможности для развития и любви уже скоро постучатся в ваши двери.

Стрелец

У вас на первый план выйдут личные связи и дружба. Проанализируйте, какую роль играют люди в вашей жизни, а какую вы в их. Это хорошее время, чтобы отпустить тех, кто не способствует вашему росту. Вселенная будет подталкивать вас к знакомству с новыми людьми. Открывайте свое сердце тем, кто действительно способен понять.

Рыбы

Из-за ретроградной энергии вашего знака у вас могло быть немало испытаний в последнее время, однако скоро все наладится. Это полнолуние принесет трансформацию. Вам придется отказаться от всего, что вас истощало. Страхи, токсичные модели поведения, борьба за власть - уберите все лишнее, и новый этап в жизни принесет яркие впечатления.