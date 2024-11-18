4 простых ежедневных привычки, которые помогут вам прожить дольше

Какие 4 привычки нужно включить в ежедневную рутину

Врач скорой помощи из Англии поделился своими четырьмя лучшими привычками, которые следует принять для более здоровой жизни, включая 20-минутную ежедневную прогулку, посещение консультаций у врача, своевременное лечение боли или проблем и соблюдение назначенных схем лечения.

Физические упражнения улучшат ваше здоровье

Неважно, сколько вы делаете, если оно больше нуля, даже 20 минут ходьбы заставят вас чувствовать себя лучше в долгосрочной перспективе, чем ничего не делать.

Обращайтесь вовремя к своим врачам

Причина, по которой ваше состояние ухудшается, заключается в том, что вы действительно ничего о нем не знаете, поэтому не можете сказать, когда вам нужно вмешательство или нет. Вот для чего вам нужно обратиться к медикам.

Принимайте лекарство, если оно вам предназначено

Очень важно принимать лекарства, которые предназначены вам по рецепту. Не надо надеяться, что все обойдется и пройдет без следа. От высокого давления до инсульта очень маленький шаг.

Не курите!

Просто не делайте этого. Есть абсолютно нуль причин делать это, и еще меньше начинать курение никотина, если вы никогда не делали этого.