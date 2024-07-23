4 неприятные проблемы со стопами ног, которые часто возникают летом

Бородавки

Ортопед Хизер Смарт рассказал, что можно заразиться бородавками на загрязненных поверхностях, например, в бассейнах и раздевалках.

Эта влажная и теплая среда делает кожу хрупкой и более восприимчивой к подхвату вируса бородавки.

Бородавки, характеризующиеся черной точкой на поверхности, вызваны вирусом папилломы человека, особенно часто встречающегося у детей, когда их иммунная система еще развивается.

У некоторых людей бородавка не исчезает сама по себе и распространяется по всей стопе, это может вызвать беспокойство, особенно если у человека диабет или пониженное кровоснабжение стопы.

Если проблема не исчезает и вызывает боль или дискомфорт, вы можете применить безрецептурные методы лечения.

Мозоли

Летом, когда люди надевают босоножки, могут возникать участки затвердевшей кожи, которые называются натоптышами и мозолями, которые образовались из-за трения или давления на кожу.

Со временем мозоль растет внутрь до более глубоких слоев кожи и становятся болезненными.

Обычно виной тому, что вы носите шлепки или босоножки, которые не дают достаточной поддержки.

Трещины на пятках

Это чаще встречается летом, поскольку босоножки плохо держат каблуки. Из-за этого пятка двигается из стороны в сторону, вперед и назад, что приводит к образованию трещин на пятках.

Если ничего не делать в течение длительного периода времени, то маленькие трещинки могут стать гораздо глубже и станут особенно болезненными.

В некоторых случаях они даже могут кровоточить.

Микоз стопы

Это приводит к сильному зуду и шелушению кожи между пальцами ног.

Многие люди не понимают, что микозы стопы могут появляться на стопе ног и могут быть чрезмерно сухими и начать шелушиться.

Грибковая инфекция развивается во влажной и теплой среде.