4 самые неверные знаки Зодиака: кто в списке

Когда речь заходит об отношениях и доверии, измена - это слово, от которого по спине пробегают мурашки. И некоторые знаки Зодиака более склонны к нарушению верности, чем другие.

О том, какие знаки Зодиака наиболее склонны к изменам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на астрологический сайт Astrotalk .

Близнецы

Близнецы, которых символизирует двойня, обладают двойной природой, что часто приводит к противоречивым желаниям. Хотя они могут быть чрезвычайно очаровательными и остроумными компаньонами, неуемная энергия Близнецов и их склонность к переменам могут сделать людей этого знака Зодиака склонными к изменам.

Кроме этого, их адаптивность может иногда размывать пределы верности, заставляя их искать приключений где-нибудь в другом месте.

Лев

Львы известны своим царственным поведением и магнетической харизмой, но под их уверенной внешностью скрывается сложный внутренний мир. Стремление Львов к восхищению ими и одобрению иногда может привести представителей этого зодиакального знака на путь предательства, особенно когда под угрозой оказывается их самолюбие.

Стоит с осторожностью относиться ко Льву, который превыше всего ценит собственную гордость.

Стрелец

Стрельцы известны своей любовью к приключениям и свободе, что иногда может привести к тому, что они предпочтут свои желания обязательствам. Беспокойный дух Стрельцов может сделать их склонными к измене, особенно если они чувствуют себя скованными или ограниченными в чем-то.

К тому же Стрельцы больше всего ценят свою независимость.

Скорпион

Скорпионы часто ассоциируются со страстью, но глубина их эмоций может скрывать темные тенденции. Врожденное стремление к власти и контролю может толкать Скорпионов на измену, особенно в ситуациях, когда они чувствуют себя уязвимыми или когда их самих предали.

Люди этого знака Зодиака - загадка, имея дело с которой, следует соблюдать осторожность.