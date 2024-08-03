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4 самых дорогих советских фотоаппаратов, которые можно очень выгодно продать

Суббота 03 августа 2024 09:56
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4 самых дорогих советских фотоаппаратов, которые можно очень выгодно продать Старые фотоаппараты дорого стоят (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Раритетные фотоаппараты очень ценятся коллекционерами. Каждая из таких старых фотокамер - одновременно и эстетический объект, и уникальный действующий механизм. В нашей стране есть большой спрос на редкие фотоаппараты времен СССР, выпускавшиеся малыми партиями. Какие именно советские фотоаппараты можно наиболее выгодно продать?

РБК-Украина (проект Styler) исследовало сайты коллекционеров и сделало подборку из 4 самых ценных фотоаппаратов советских времен, цены на которые просто поражают.

ФЭД-6772 (50 000 гривен)

Фотоаппарат ФЭД получил свое название от аббревиатуры "Феликс Эдмундович Дзержинский", поскольку производство копии немецкого фотоаппарата Leica было начато в детской трудовой колонии Дзержинского в 1934 году. Быстро став самым популярным фотоаппаратом в СССР, ФЭД получил несколько следующих версий - от ФЭД-2 до ФЭД-6, а также специальные модели, такие как "ФЭД НКВД".

4 самых дорогих советских фотоаппаратов, которые можно очень выгодно продать

Высокая стоимость отдельных моделей может быть связана с их серийными номерами, ценящимися коллекционерами (фото: скриншот violity.com)

"Зенит-Д" (от 15 000 до 22 000 гривен)

"Зенит-Д" - малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат, который производился на Красногорском механическом заводе (КМЗ) в 1969-1970 годах. Первые экспериментальные образцы, собранные в 1967 году, стали первыми в мире системными зеркальными фотоаппаратами с автоматическим управлением экспозицией в режиме приоритета диафрагмы.

По разным причинам серийное производство ограничилось несколькими сотнями неполных экземпляров, из которых всего 63 были полностью собраны.

4 самых дорогих советских фотоаппаратов, которые можно очень выгодно продать"Зенит-Д" является одним из редчайших советских фотоаппаратов и имеет значительную коллекционную ценность (фото: скриншот monitex.com.ua)

"Пионер" (от 15 000 до 22 000 гривен)

"Пионер" также выпускался на производстве ФЭД. Первая партия, выпущенная в 1933 году, являлась копией "Leica I" - малоформатного шкального фотоаппарата. Было выпущено около 20 единиц. Параллельно с производством в 1934 году разрабатывалась конструкция фотоаппарата "Пионер" с разъемным корпусом для облегчения зарядки пленкой, увеличительная насадка и вариант со встроенным в корпус вертикальным дальномером.

4 самых дорогих советских фотоаппаратов, которые можно очень выгодно продатьОднако производство "Пионеров" впоследствии прекратилось, а точные причины неизвестны, что делает эти фотоаппараты очень редкими (фото: скриншот monitex.com.ua)

"Алмаз" (от 10 000 до 15 000 гривен)

"Алмаз-101", "Алмаз-102", "Алмаз-103" и "Алмаз-104" - малоформатные однообъективные зеркальные фотоаппараты, созданные для профессиональных фотожурналистов. Они разрабатывались и производились в Ленинграде на ЛОМО по заказу Союза журналистов СССР.

4 самых дорогих советских фотоаппаратов, которые можно очень выгодно продатьОсновой для разработки фотоаппаратов семейства "Алмаз" послужил фотоаппарат "Nikon F2" (фото: скриншот monitex.com.ua)

Ранее мы писали, какие три марки наручных часов СССР так ценятся коллекционерами, что они готовы платить за них тысячи гривен.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты аукционов предметов коллекционирования Violity и Monitex, Википедия.

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