4 найдорожчих радянських фотоапаратів, які можна дуже вигідно продати

Раритетні фотоапарати дуже цінуються колекціонерами. Кожна з таких старих фотокамер - одночасно і естетичний об'єкт, і унікальний діючий механізм. У нашій країні е великий попит на рідкісні фотоапарати часів СРСР, що випускалися малими партіями. Які саме радянські фотоапарати можна найбільш вигідно продати?

РБК-Україна (проект Styler) дослідило сайти колекціонерів і зробило підбірку з 4 найцінніших фотоапаратів радянських часів, ціни на які просто вражають.

ФЕД-6772 (50 000 гривень)

Фотоапарат ФЕД отримав свою назву від абревіатури "Фелікс Едмундович Дзержинський", оскільки виробництво копії німецького фотоапарата Leica було розпочато в дитячій трудовій колонії Дзержинського в 1934 році. Швидко ставши найпопулярнішим фотоапаратом у СРСР, ФЕД отримав кілька наступних версій - від ФЕД-2 до ФЕД-6, а також спеціальні моделі, такі як "ФЕД НКВД".

Висока вартість окремих моделей може бути пов'язана з їхніми серійними номерами, які цінуються колекціонерами (фото: скриншот violity.com)

"Зенит-Д" (від 15 000 до 22 000 гривень)

"Зенит-Д" - малоформатний однооб'єктивний дзеркальний фотоапарат, який вироблявся на Красногорському механічному заводі (КМЗ) у 1969-1970 роках. Перші експериментальні зразки, зібрані в 1967 році, стали першими у світі системними дзеркальними фотоапаратами з автоматичним керуванням експозицією в режимі пріоритету діафрагми.

Через різні причини серійне виробництво обмежилося кількома сотнями неповних екземплярів, з яких лише 63 були повністю зібрані.

"Зенит-Д" є одним з найрідкісніших радянських фотоапаратів і має значну колекційну цінність (фото: скриншот monitex.com.ua)

"Піонер" (від 15 000 до 22 000 гривень)

"Піонер" також випускався на виробництві ФЕД. Перша партія, випущена в 1933 році, була копією "Leica I" - малоформатного шкального фотоапарата. Було випущено приблизно 20 одиниць. Паралельно з виробництвом у 1934 році розроблялася конструкція фотоапарата "Піонер" з роз’ємним корпусом для полегшення заряджання плівкою, збільшувальна насадка та варіант зі вбудованим у корпус вертикальним далекоміром.

Проте виробництво "Піонерів" згодом припинилося, а точні причини цього невідомі, що робить ці фотоапарати дуже рідкісними (фото: скриншот monitex.com.ua)

"Алмаз" (від 10 000 до 15 000 гривень)

"Алмаз-101", "Алмаз-102", "Алмаз-103" и "Алмаз-104" - малоформатні однооб'єктивні дзеркальні фотоапарати, створені для професійних фотожурналістів. Вони розроблялися та виготовлялися в Ленінграді на ЛОМО на замовлення Союзу журналістів СРСР.

Основою для розробки фотоапаратів сімейства "Алмаз" послужив фотоапарат "Nikon F2" (фото: скриншот monitex.com.ua)