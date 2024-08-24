4 мифа о волках, которые давно развеяли ученые

Волки с давних времен были окружены мифами и легендами. Однако многие из этих представлений давно опровергнуты научными изысканиями.

Волки убивают ради развлечения

Идея, что волки убивают ради удовольствия, не имеет основания в реальности. Волки живут на грани дефицита питательных веществ, то есть они не голодают, но не накапливают жир. Им приходится преодолевать большие расстояния в поисках уязвимой добычи, а затем тяжело работать, чтобы поймать и убить ее.

Кроме того, охота на большую добычу, такую как лоси, очень опасна для волков. В Йеллоустоуне травмы, полученные во время охоты, являются одной из основных причин смерти этих хищников. Волчьи стаи преуспевают лишь в 10–20 процентах случаев охоты.

Если перед волками появляется доступная добыча, они ее убивают, потому что никогда не имеют гарантии, что смогут найти еду в следующий раз. Если их добычу не заберут люди или другая волчья стая, они будут возвращаться к телу жертвы, пока оно полностью не исчезнет. За 23 года работы с волками исследователь Кен Миллс лишь несколько раз сталкивался со случаями, когда волки убивали больше животных, чем могли бы съесть.

Волки - спасатели экосистемы

Идея, что волки могут восстановить экосистему, получила распространение после повторного заселения этих хищников в Йеллоустоунский национальный парк в 1990-х годах. Считалось, что отсутствие волков привело к чрезмерному размножению копытных животных, таких как олени и лоси, что нанесло вред щелочам и водно-болотным угодьям. Однако новые исследования показывают, что все не так-то просто.

Исследование, опубликованное в журнале "Ecological Monographs", указывает, что после исчезновения волков и медведей гризли в Йеллоустоуне экосистема претерпела настолько радикальные изменения, что даже возвращение хищников не сможет полностью восстановить ее до прежнего состояния.

Ландшафт находится в "альтернативном стабильном состоянии", и возвращение волков не является панацеей для экосистемы. Как отмечает исследователь Кира Кэссиди, волки являются важной частью здоровой экосистемы, но их присутствие не является единственным критическим фактором, определяющим ее стабильность и устойчивость.

Волки нападают на людей

Кинематографические образы, как в фильмах "Холодное сердце" и "Красавица и чудовище", часто изображают волков как угрозу для людей. Однако в реальной жизни нападения волков на людей чрезвычайно редки. В прошлом веке в Северной Америке зафиксировано лишь два случая гибели людей в результате встречи с волками. Для сравнения, удар молнии ежегодно уносит жизни около 28 американцев.

Серый волк живет в северном полушарии, от США и Канады до Европы и Азии, и случаи столкновений с людьми также редки. Кира Кэссиди, исследовательница волков, отмечает, что эти животные часто боятся людей или настолько осторожны, что большинство людей их даже не замечают.

Волки уничтожают диких животных, если им это удастся

Волки и их жертвы, как олени и лоси, эволюционируют вместе уже много тысяч лет. Когда волки становятся лучше в охоте, их жертвы становятся быстрее и осторожнее. Те особи, которые не могут избежать хищника, почаще гибнут и не передают свои гены.

Если же численность жертв уменьшается, волки могут иметь меньшее потомство или искать новую пищу. Волки не уничтожают животных бесконтрольно; их поведение является частью природного баланса. Они просто пытаются найти еду, как и все остальные живые существа.