4 мифа о массаже лица, которые мешают вам надолго сохранить красоту

Массаж растягивает кожу

"Массаж растягивает кожу - как часто мы слышим этот миф, неизвестно кем вымышленный. Кожа - самый эластичный орган и самый стойкий к действиям. Растянуть кожу можно только изнутри - ожирением, отеками или беременностью", - объясняет косметолог.

Массаж рассасывает жир на худом лице

Часто бывает, что женщины не хотят делать массаж лица, потому что оно худое. Вроде бы как упражнения рассосут последний жир на нем.

"Дорогие мои женщины, руками рассосать жир, да еще и локально - это сказочки. А вот улучшить качество жировой клетчатки, выгнать из нее отеки, вдохнуть новую жизнь с улучшением того же кровообращения - это возможно. Массаж приведет мышцы к нормальному тонусу и ваши щечки расправятся и засияют", - добавляет Позднякова.

Нельзя делать на чувствительной коже

Некоторые женщины боятся делать массаж лица из-за чувствительной кожи, вроде бы такую не стоит подвергать дополнительному воздействию.

"Убирайте агрессивные средства для кожи лица, выведите из тканей все ненужное, улучшив микроциркуляцию. Это все можно сделать массажем. И кожа, насытившись изнутри, выбросив все застойные вещества, включит самогенерацию! Засияет и скажет вам спасибо", - говорит косметолог.

Не помогает в зрелом возрасте

"Иногда женщины говорят, что в их возрасте массаж уже не поможет. Но пока мы живы - мы можем творить чудеса, которые зависят только от нас. И все будет работать для вас в вашем организме, все будет стремиться к здоровой молодости - только помогите. И сами удивитесь способностям своего супертела", - говорит эксперт.