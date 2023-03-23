4 главных мифа о сексуальной жизни в отношениях: перестаньте в них верить

Влечение зависит от гормонов, эмоциональная близость гарантирует отличный секс - наша интимная жизнь полна мифов, которые на самом деле мешают найти взаимопонимание с близким человеком.

Эмоциональная близость гарантирует хороший секс

Как утверждает автор книги "Пробуждая сексуальность: как вернуть желание" Кэтрин Холл, нас долго убеждали в том, что родство душ превыше всего. Однако есть много пар, которые достигают полного душевного слияния и взаимопонимания, но их сексуальная жизнь при этом угасает.

Эмоциональная близость дает ощущение, что наш партнер - самый верный друг. Но вот сексуальный интерес это ощущение совершенно не подпитывает. Страсть и секс любят новизну, а какая новизна в том, что мы становимся абсолютно предсказуемыми друг для друга.

"В любви две составляющие. Нарциссическая, когда мы, как в зеркале, видим в партнере прежде всего себя, и более объективная, когда мы испытываем интерес к реальному человеку, который живет рядом с нами. Если первая слишком перевешивает - мы начинаем рассматривать партнера как свое второе "я". Чтобы интим приносил удовольствие, он должен происходить с человеком, в котором для нас есть какая-то загадка", - объясняет психотерапевт Филип Брено.

Кэтрин Холл рекомендует не рассматривать партнера как единственную родную душу, с которой только и можно делить все мысли и настроения. Желание уединиться с близким человеком на необитаемом острове (в гостиничном номере, в домике у реки) может сыграть против вас.

Многие люди боятся эмоционально оторваться друг от друга, так как видят в этом шаг к отчуждению и холоду. Но именно свежий воздух в отношениях, время порознь - возбуждает желание и дает ощущение новизны.

Более того, у мужчин с возрастом часто появляется комплекс Мадонны-Блудницы - это, когда образ любимой и сексуально желанной прежде возлюбленной трансформируется в возвышенную, бесплотную фигуру, близкую к образу матери.

И избежать этого можно, только нарушив привычные сценарии интимной жизни, экспериментируя, внося что-то новое. Иногда достаточно вспомнить то, с чего начались ваши романтические отношения.

Если не хочется секса, то любовь можно выразить по-другому

Принято считать, что если один партнер отказывается от секса постоянно, то другой должен отнестись к этому с пониманием и хранить верность.

Однако психологи считают, что такая ситуация - это нечестно и часто приводит к изменам. Когда люди вступают в брак, они готовы договариваться и идти на компромисс практически по всем вопросам - где жить, когда и сколько заводить детей, кто строит карьеру, а кто занимается образованием. Но вот никому в голову не приходит обсудить, как решать проблему, если один из партнеров решить сократить или полностью прекратить сексуальные контакты.

У всех людей разный язык любви. Для одного самый важны способ проявления любви - телесный контакт, для другого - разговор по душам или совместное времяпровождение.

"Если вы вступаете в отношения с кем-то, чей язык любви - прикосновения, вы не сможете никак иначе, кроме как через них, выразить партнеру свои чувства. Если партнеры настроены друг на друга, они органично принимают этот язык, даже если он не поход на их собственный", - объясняет автор книги "Брак без секса. Возвращение либидо" Мишель Вайнер Дэвис.

Женское влечение зависит от гормонов

Уменьшение сексуального желания у женщин часто связывают с гормональным фоном. И могут назначать медикаменты, в частности, а основе тестостерона.

Однако женское либидо устроено сложно и связано со многими сферами человеческой жизни: психическим и физическим здоровьем, состоянием сердечно-сосудистой системы, уровнем стресса и самое важное - удовлетворенностью от отношений с партнером.

Крайне редко проблема с женским либидо носит физиологический характер и нуждается в медицинском лечении.

По словам профессора Института управления возрастом Хуана Ремоса, у подавляющего большинства желание секса зависит от того, насколько гармоничны отношения женщины с собой, с партнером, счастлива ли она в браке.

"Спонтанное желание секса женщина, как правило, испытывает в начале отношений и в определенные периоды менструального цикла, однако с годами желание идет на спад. Именно тогда становятся необходимы чувственные стимулы: определенный вид ласк и прикосновений со стороны партнера, собственные женские фантазии. Это не означает, что женщина становится сексуально холодной - просто меняется сценарий сексуальности", - объясняет сексолог Розмари Бэйсон.

Секс наладится, если решить эмоциональные проблемы

Действительно, эмоциональные проблемы в паре, безрадостный секс связаны напрямую с непониманием, недостатком общения, агрессией в отношении друг друга. Попытка разобраться со всеми проблемами и вопросами действительно часто помогает улучшить интимную жизнь. Но во многих парах стоит поступить с точностью до наоборот.

"Если людям так и не удается понять друг друга и испытать чувство единения, к которому они по-прежнему стремятся, я предлагаю паре подойти к вопросу с противоположной стороны. Начать с прикосновений, объятий, физической стороной отношений", - говорит профессор Хуан Ремос.

Он считает, что такой подход может неожиданно "распахнуть" нашу эмоциональность и помочь лучше чувствовать близкого человека, осознать, что он дорог нам, а значит - принять существующие несовпадения и искать компромисс.