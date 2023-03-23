4 головні міфи про сексуальне життя у стосунках: перестаньте в них вірити

Потяг залежить від гормонів, емоційна близькість гарантує відмінний секс - наше інтимне життя сповнене міфів, які насправді заважають знайти порозуміння з близькою людиною.

Емоційна близькість гарантує гарний секс

Як стверджує автор книги "Пробуджуючи сексуальність: як повернути бажання" Кетрін Холл, нас довго переконували в тому, що спорідненість душ понад усе. Однак є багато пар, які досягають повного душевного злиття та взаєморозуміння, але їхнє сексуальне життя при цьому згасає.

Емоційна близькість дає відчуття, що наш партнер – найвірніший друг. Але сексуальний інтерес це відчуття зовсім не підживлює. Пристрасть і секс люблять новизну, а яка новизна в тому, що ми стаємо абсолютно передбачуваними один для одного.

"У коханні дві складові. Нарцисична, коли ми, як у дзеркалі, бачимо в партнері насамперед себе, і більш об'єктивна, коли ми відчуваємо інтерес до реальної людини, яка живе поряд з нами. Якщо перша надто переважує - ми починаємо розглядати партнера як своє друге "я". Щоб інтим приносив задоволення, він має відбуватися з людиною, в якій для нас є якась загадка", - пояснює психотерапевт Філіп Брено.

Кетрін Холл рекомендує не розглядати партнера як єдину рідну душу, з якою тільки й можна ділити всі думки та настрої. Бажання усамітнитися з близькою людиною на безлюдному острові (у готельному номері, в будиночку біля річки) може зіграти проти вас.

Багато людей бояться емоційно відірватися один від одного, тому що бачать у цьому крок до відчуження та холоду. Але саме свіже повітря у стосунках, час нарізно - збуджує бажання і дає відчуття новизни.

На додаток, у чоловіків з віком часто з'являється комплекс Мадонни-Блудниці - це, коли образ коханої та сексуально бажаної колись жінки трансформується у піднесену, безтілесну фігуру, близьку до образу матері.

І уникнути цього можна лише порушивши звичні сценарії інтимного життя, експериментуючи, вносячи щось нове. Іноді досить згадати те, з чого почалися романтичні стосунки.

Якщо не хочеться сексу, то кохання можна висловити по-іншому

Заведено вважати, що якщо один партнер відмовляється від сексу постійно, інший повинен поставитися до цього з розумінням і зберігати вірність.

Однак психологи вважають, що така ситуація – це нечесно і часто призводить до зради. Коли люди одружуються, вони готові домовлятися і йти на компроміс практично з усіх питань - де жити, коли та скільки заводити дітей, хто будує кар'єру, а хто займається освітою. Але нікому на думку не спадає обговорити, як розв'язувати проблему, якщо один із партнерів вирішити скоротити або повністю припинити сексуальні контакти.

У всіх людей різна мова кохання. Для одного найважливіший спосіб прояву кохання - тілесний контакт, для іншого - душевна розмова або спільне проведення часу.

"Якщо ви вступаєте у стосунки з кимось, чия мова кохання - дотики, ви не зможете ніяк інакше, окрім як через них, висловити партнеру свої почуття. Якщо партнери налаштовані один на одного, вони органічно приймають цю мову, навіть якщо вона не схожа на їх власну", - пояснює автор книги "Шлюб без сексу. Повернення лібідо" Мішель Вайнер Девіс.

Жіночий потяг залежить від гормонів

Зменшення сексуального бажання у жінок часто пов'язують із гормональним фоном. І можуть призначати медикаменти, зокрема, на основі тестостерону.

Однак жіноче лібідо влаштоване складне та пов'язане з багатьма сферами людського життя: психічним та фізичним здоров'ям, станом серцево-судинної системи, рівнем стресу та найважливіше – задоволеністю від стосунків з партнером.

Вкрай рідко проблема з жіночим лібідо має фізіологічний характер і потребує медичного лікування.

За словами професора Інституту управління віком Хуана Ремоса, у переважної більшості бажання сексу залежить від того, наскільки гармонійні стосунки жінки з собою, з партнером, чи щаслива вона у шлюбі.

"Спонтанне бажання сексу жінка, як правило, відчуває на початку стосунків і у певні періоди менструального циклу, проте з роками бажання йде на спад. Саме тоді стають необхідні чуттєві стимули: певний вид ласок та дотиків з боку партнера, власні жіночі фантазії. Це не означає, що жінка стає сексуально холодною - просто змінюється сценарій сексуальності”, - пояснює сексолог Розмарі Бейсон.

Секс налагодиться, якщо розв'язати емоційні проблеми

Справді, емоційні проблеми у парі, безрадісний секс пов'язані безпосередньо з нерозумінням, недоліком спілкування, агресією щодо один одного. Спроба розібратися з усіма проблемами та питаннями справді часто допомагає покращити інтимне життя. Але в багатьох парах варто вчинити з точністю навпаки.

"Якщо людям так і не вдається зрозуміти один одного і відчути почуття єднання, якого вони, як і раніше, прагнуть, я пропоную парі підійти до питання з протилежного боку. Почати з дотиків, обіймів, фізичною стороною стосунків", - каже професор Хуан Ремос.

Він вважає, що такий підхід може несподівано "розкрити" нашу емоційність і допомогти краще відчувати близьку людину, усвідомити, що вона дорога нам, а значить - прийняти існуючі розбіжності та шукати компроміс.