4 фразы-табу, которые ни в коем случае нельзя говорить ребенку

Нередко родителям трудно проконтролировать свои эмоции, если ребенок чем-то провинился и они сгоряча могут наговорить лишнего. Еще хуже, если некоторые токсические фразы взрослые повторяют регулярно. Психика ребенка очень уязвима, поэтому его можно легко травмировать.

О том, какие фразы не стоит говорить детям, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Центра психологии и развития Киевского Дворика в Instagram.

"Ты можешь лучше"

"Представьте, что вы очень стараетесь, чтобы достичь какого-то результата, а потом важный человек говорит вам, что этого недостаточно и вы не заслуживаете похвалы. В любом возрасте такие слова очень ранят. Мы ведь всегда делаем лучше, на что способны в конкретный момент", - говорят психологи.

"Здесь нет ничего твоего"

"Эта фраза дает ребенку понять, что ни его границы, ни его чувства для вас не важны, в доме для него не существует безопасного места. Все, что дорого для малышей, родители могут отобрать, не объясняя причин", - говорят эксперты.

"Отойди, я лучше сам сделаю"

"Одна из главных функций родителей - это научить ребенка самообслуживанию в быту. Воспитание частично состоит из взаимодействия в доме и ухода за ними", - отмечают психологи.

При этом они добавляют, что приготовление обеда или ремонт мебели с участием ребенка занимает гораздо больше времени. А отказываюсь от помощи, родители не только лишают ребенка важного опыта и новых навыков, но также негативно влияют на самооценку.

"Будешь так себя вести - я тебя в детдом сдам"

Безусловный лидер среди фраз-табу - это угроза избавиться от ребенка, если он будет вести себя не так, как хотелось бы родителям.

"Эту фразу буквально можно перевести так: "Я люблю тебя только тогда, когда ты отвечаешь моим требованиям и ожиданиям. Если ты этого не будешь делать, я тебя брошу", - объясняют психологи.