4 прекрасных способа высушить грибы и долго их хранить

Сушеные грибы - настоящее сокровище для зимы. Они богаты белком, аминокислотами и витаминами. Если знать, как правильно сушить грибы на дому, можно значительно разнообразить зимнее меню: добавлять их в супы, пирожки, блины, голубцы, соусы. Но какие есть способы высушить грибы есть, кроме обычного нанизывания на нитку?
РБК-Украина (проект Styler) подготовило инструкцию, какие грибы можно сушить и как именно.
Чтобы сушить грибы на зиму, нужно знать, какие именно виды для этого подходят:
Трубчатые грибы. Белые грибы, подосиновики, подберезовики, маслята, польские грибы, моховики, дубовики. У них споры находятся в трубочках под шляпкой. Лучше всего подходят для сушки.
Пластинчатые грибы. Опята летние, опята осенние, шампиньоны, грибы-зонтики. Споры у них находятся на пластинках под шляпкой, и их можно сушить, хоть и осторожно.
Лисичковые грибы. Лисички, которые действительно имеют складки мякоти вместо пластинок, тоже можно сушить, хотя они имеют легкую горечь.
Сумчатые грибы. Сморчки и белый трюфель. Трюфель - редкий деликатес, но сморчки можно сушить, хотя их нужно обрабатывать специально.
Выберите плотные, свежие экземпляры без повреждений. Соскребите землю ножом и протрите влажной тканью. Мыть не стоит, ведь грибы быстро впитывают влагу и могут потемнеть. Нарежьте грибы на равные кусочки.
Есть несколько способов сушки грибов:
После сушки грибы следует хранить в герметичных стеклянных банках или хлопчатобумажных мешочках в хорошо проветриваемом помещении во избежание лишней влаги и посторонних запахов. Так ваши сушеные грибы будут радовать вас своим ароматом в течение всего года.
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При написании материала использовались следующие источники: издания и сайты "В лесу", "Шуба", "Вкус".