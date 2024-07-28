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4 прекрасных способа высушить грибы и долго их хранить

Высушить грибы - лучший способ их сохранить (фото: Pexels.com)
Автор: Феликс Коркин

Сушеные грибы - настоящее сокровище для зимы. Они богаты белком, аминокислотами и витаминами. Если знать, как правильно сушить грибы на дому, можно значительно разнообразить зимнее меню: добавлять их в супы, пирожки, блины, голубцы, соусы. Но какие есть способы высушить грибы есть, кроме обычного нанизывания на нитку?

РБК-Украина (проект Styler) подготовило инструкцию, какие грибы можно сушить и как именно.

Какие грибы можно сушить

Чтобы сушить грибы на зиму, нужно знать, какие именно виды для этого подходят:

  • Трубчатые грибы. Белые грибы, подосиновики, подберезовики, маслята, польские грибы, моховики, дубовики. У них споры находятся в трубочках под шляпкой. Лучше всего подходят для сушки. 

  • Пластинчатые грибы. Опята летние, опята осенние, шампиньоны, грибы-зонтики. Споры у них находятся на пластинках под шляпкой, и их можно сушить, хоть и осторожно.

  • Лисичковые грибы. Лисички, которые действительно имеют складки мякоти вместо пластинок, тоже можно сушить, хотя они имеют легкую горечь.

  • Сумчатые грибы. Сморчки и белый трюфель. Трюфель - редкий деликатес, но сморчки можно сушить, хотя их нужно обрабатывать специально.

Как сушить грибы разными способами

Выберите плотные, свежие экземпляры без повреждений. Соскребите землю ножом и протрите влажной тканью. Мыть не стоит, ведь грибы быстро впитывают влагу и могут потемнеть. Нарежьте грибы на равные кусочки.

Есть несколько способов сушки грибов:

  • В духовке. Выложите грибы на решетку, разогрейте духовку до 50°C и сушите при открытой дверце. Постепенно повышайте температуру до 70°C, затем снизьте до 55°C. Грибы готовы, когда становятся сухими, но гибкими.
  • В микроволновке. Выложите грибы на тарелку и сушите на мощности 100 Вт с перерывами для проветривания. Повторите процесс несколько раз до полной готовности.
  • В электросушилке. Разложите грибы на поддоны и сушите при температуре 40-50°C в течение 6-12 часов.
  • В дровяной печи. После того как дрова прогорели, положите грибы в печь и сушите при температуре около 60°C.

Как хранить сушеные грибы

После сушки грибы следует хранить в герметичных стеклянных банках или хлопчатобумажных мешочках в хорошо проветриваемом помещении во избежание лишней влаги и посторонних запахов. Так ваши сушеные грибы будут радовать вас своим ароматом в течение всего года.

Раньше мы писали о 7 суевериях и приметах о грибах, в которые трудно поверить.

Читайте также, чем опасно отравление грибами.

При написании материала использовались следующие источники: издания и сайты "В лесу", "Шуба", "Вкус".

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