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Не 36,6? Лікарі розвіяли міфи про температуру здорової людини

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Лікарі розповіли, якою повинна бути температура тіла здорової людини

Вважається, що температура тіла 36,6 є еталоном здорової людини. Але це не зовсім так. Навіть у абсолютно здорової людини температура може коливатися від 35,5 до 37,2. Цей показник залежить від різних факторів. Підвищення температури не завжди пов'язане з коронавірусною інфекцією.

Часто так буває, що температура тіла підіймається через стрес, психосоматику і порушення сну. Також вона підвищується після фізичного навантаження та вживання їжі.

Деякі продукти можуть змінити температуру тіла майже на градус. Гострі страви і приправи можуть підняти температуру, а аґрус зелених сортів і жовті сливи – навпаки знизити. Про це розповіла доктор медичних наук Тетяна Анікєєва в інтерв'ю газеті "Експрес".

Експерт підкреслила, що з ранку температура тіла буде завжди нижче, а ввечері – вище. Але є люди, для яких 37-37,2 – це звичайна температура протягом усього їх життя.

За словами лікаря первинної медико-санітарної допомоги Андрія Мешко, у старих людей температура зазвичай на градус нижче, ніж 36,6. А для немовлят 37,2 є нормою. Також температура тіла залежить від гормонального фону людини. У жінок, які перебувають у фертильному періоді, температура буде на 0,3-0,5 градуса вище.

Лікарі також розповіли, що якщо температура піднялася і не спадає, то це може свідчити про різних захворюваннях, включаючи гіперфункцію, і інфекцію в організмі.

Медики також зазначили, що до них люди часто звертаються через незначне збільшення температури. При цьому вони бояться, що заразилися коронавірусом. Але насправді причиною підвищення температури є не COVID-19, а паніка.

Коронавірус має багато випадків безсимптомного перебігу хвороби, але якщо температура підіймається через нього, то зазвичай вона становить не менше 38 градусів.

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Експерти кажуть, що вимірювання температури безконтактним градусником не зовсім вірне, оскільки якщо людина проведе багато часу на сонці, її шкіра нагріється і покаже збільшену температуру. Те ж саме буде, якщо опустити голову в холодну воду, то температура якийсь час буде нижче реальної.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області в місті Старокостянтинів хворий коронавірусом українець вирішив вийти на роботу.