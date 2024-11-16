В РФ умерла 84-летняя актриса Светлана Светличная, которая стала популярной благодаря роли в советском фильме "Бриллиантовая рука". Последние годы жизни артистка провела в психиатрическом стационаре, у нее была деменция.

Что известно о Светличной и от чего она умерла, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Умерла Светлана Светличная

О смерти актрисы 16 ноября сообщили росСМИ и Telegram-каналы страны-агрессора. Последние дни своей жизни Светличная провела в больнице.

Еще в 2021 году актриса жаловалась на проблемы с памятью, замечая, что уже не всегда узнает своих близких. Затем у нее диагностировали деменцию, ее поместили в психбольницу.

Светличная в 2012 году (скриншот)

В 2023 году у нее началась пневмония, а весной этого года актриса перенесла инфаркт. Более того, у Светличной нашли опухоли в мозгу. Впрочем, лечиться от онкологии актриса отказывалась.

Последние дни Светличная провела в постели, у нее начались проблемы с легкими и почками. Она не могла вставать и даже не говорила. Но перед этим успела озвучить последнее желание. Светличная просила, чтобы ее не кремировали, а похоронили под землю.

О российской агрессии Светличная почти ничего не говорила. В 2014 году она лишь вспоминала жизнь в Украине, но не решилась прямо осудить Путина. А после 24 февраля 2022 года позиция актрисы оставалась неизвестной. Из-за проблем со здоровьем она не общалась с журналистами, к тому же она имела деменцию, из-за чего не появлялась на публике.

Светлана Светличная (скриншот)

Чем известна Светличная

Актриса родилась в Грузии, ее отец был украинцем. Своё детство Светличная провела в Мелитополе и Сумской области.

Светличная снималась в советских фильмах, среди которых "17 мгновений весны" и "Кухарка". Но самую большую славу ей принесла роль в ленте "Бриллиантовая рука".

Светличная в фильме "Бриллиантовая рука" (скриншот)

У Светличной был муж, но умер в 1995 году. В браке с ним актриса родила двух сыновей, один из которых тоже умер.