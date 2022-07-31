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31 липня: що не можна робити в цей особливий день, кого привітати з іменинами

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Неділя 31 липня 2022 06:02
31 липня: що не можна робити в цей особливий день, кого привітати з іменинами Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

31 липня православний світ згадує про Святого Еміліана.

Що можна і не можна робити, традиції, прикмети і кого привітати з Днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Еміліан був простим рабом шанованого сановника міста Доростола Мізійської області. У 363 році в місто прибув ігемон з наказом імператора Юліана Відступника винищити всіх християн. Еміліан сильно розлютився. Він проник вночі в язичницький храм, розбив ідолів і перекинув вівтарі. Потім непомітним відправився додому.

Коли він дізнався, що за його злочин б'ють невинного старця, то кинувся на місце катування і зізнався. Еміліана довго били, після чого відправили на багаття. Але вогонь не заподіяв йому шкоди. Зате язики полум'я розліталися далеко і палили язичників. Як тільки вогонь згас, Еміліан ліг на гаряче вугілля, помолився і зрадив душу Господу.

На Русі Еміліана називали Омеляном або Омеляном. До цього дня, як правило, закінчували жнива, наставав час нетривалого відпочинку перед наступними господарськими роботами. У полях нерідко служили молебень, щоб благословити наступний урожай, а селяни окропляли святою водою серпи.

У народі прийнято було весь день працювати в полі, а ввечері обов'язково сходити в лазню. Причому парилися в цей день обов'язково віниками, пов'язаними зі стебел жита - люди вірили, що вони відрізняються цілющою силою саме 31 липня.

Головні прикмети цього дня

  • На березах до 31 липня з'явилися жовте листя на нижніх гілках - осінь настане пізно і буде теплою. Пожовкло листя на верхніх гілках - осінь прийде рано.
  • Яка погода стоїть в останні два дні липня, такий варто чекати і восени.
  • Павуки активно плетуть мережі - надовго встановиться суха погода.
  • На Омеляна спека - грудень буде холодний.
  • На ялинці шишки в основному на верхівці - морози почнуться не раніше січня.

Що заборонено робити в цю дату

  • В Омельянів день не можна виходити за поріг після заходу сонця - нібито в цей час вулицями розгулює нечиста сила і шукає собі жертву.
  • Не можна також підмітати або пилососити підлогу - разом з пилом можна вимести з дому удачу і благополуччя.
  • 31 липня вважається невдалим днем для того, щоб брати гроші в борг або повертати раніше зайняті суми.

Хто святкує іменини

День ангела відзначають власники таких імен: Афанасій, Омелян, Іван, Кузьма, Леонтій, Степан, Еміль, Ян.

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