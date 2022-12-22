30 лет терпела боль в ноге: украинские врачи дали женщине возможность свободно ходить
Во Львове врачи провели операцию женщине, которая подвернула ногу еще 30 лет назад и не могла полноценно ходить. Почти два года она не могла согнуть колено, а последние несколько месяцев - уже даже ходить.
Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.
Что известно о женщине
61-летняя Зиновия Смага из Львовской области половину своей жизни принимала обезболивающие препараты. Еще в молодости она травмировала ногу, и в течение долгих 30 лет пыталась побороть боль самостоятельно.
В частности, женщина всегда находила причину, чтобы не идти к врачу. Однако последние несколько месяцев стали для нее настоящим испытанием: колено практически не изгибалось.
Женщина уже не могла встать с постели. Поэтому страх навсегда оказаться в инвалидной коляске заставил ее поехать в больницу.
После тщательного обследования врачи диагностировали деформирующий остеоартроз коленного сустава. Это износ и деформация сустава. Консервативное лечение при такой патологии - неэффективное.
Во Львове врачи заменили сустав женщине (facebook.com/1tmolviv)
Как прошла операция
Врачи нашли единственный выход - тотальное эндопротезирование. Это хирургическое вмешательство, при котором разрушенный сустав заменяется искусственным.
Через полтора часа хирурги установили протез коленного сустава пациентке, выровняли ногу и восстановили движения в полном объеме.
Уже на следующий день после операции Зиновия снова стала на ноги и сделала первые шаги.
"Когда я увидела, что стою сама, ноги ровные, я не поверила и заплакала. Для меня это как начало новой жизни", - сказала женщина.
И ровно через неделю она своими ногами покинула больницу и уехала домой.
61-летняя Зиновия Смага (facebook.com/1tmolviv)
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