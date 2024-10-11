3 продукта, которые могут защитить от диабета и сердечных заболеваний
В осеннее холодное время следует добавить в свой рацион три полезных продукта, которые будут не только насыщать витаминами, но и защищать от болезней.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о главных осенних продуктах, которые есть почти в каждом доме.
Осенью люди начинают задумываться о витаминах в таблетках. Однако это ошибка, ведь осень - это о многообразии продуктов, которые могут обеспечить организм человека всем необходимым.
Бобовые
Это - прекрасный источник клетчатки, которая улучшает пищеварение, полезное для микробиому кишечника.
К тому же такой продукт снижает риски развития многих заболеваний - от диабета до сердечных заболеваний. Также бобовые богаты фолиевой кислотой (витамин В9).
Бобовые от природы имеют низкое содержание жира, а поскольку это растительная пища, они также не содержат холестерина. Одна порция бобовых, а это половина стакана содержит примерно 115 калорий, 20 г углеводов, 7-9 г клетчатки, 8 г белка и 1 г жира. Бобовые также имеют низкий гликемический индекс, обычно колеблющийся от 10 до 40.
Некоторые распространенные полезные бобовые включают:
- нут
- арахис
- черная фасоль
- зеленый горошек
- фасоль
- черноглазый горох
Тыква
Она просто переполнена витаминами, особенно так называемым провитамином А, который организм человека затем превращает в витамин А.
Также тыква богата витамином С, клетчаткой, магнием и витамином Е.
Попробуй есть тыкву сырой, для этого лучше выбирать сладкие сорта, например, баттернат сквош.
Содержание витамина С в тыкве способствует укреплению иммунной системы. Достаточное потребление витамина С имеет немаловажное значение для производства лейкоцитов и антител, помогая организму защищаться от инфекций и болезней.
К тому же, такой продукт наполнен антиоксидантами, включая бета-каротин, витамин С и витамин Е, которые помогают защитить кожу от окислительного повреждения, вызванного свободными радикалами. Эти антиоксиданты способствуют молодости и сияющему цвету лица, что делает тыкву потенциальным союзником в борьбе со старением.
Груши, яблоки и айва
Яблоки богаты витаминами, клетчаткой, кверцитином - флавоноид с противовоспалительным действием, а также пектин. Груши тоже содержат много клетчатки и витаминов. А айва богата фитонутриентами.
Полезные соединения в груше борются с воспалениями, способствуют здоровью кишечника и сердца, защищают от некоторых заболеваний и даже помогают потере веса.
В традиционной медицине семена плодов айвы часто использовались для лечения расстройств пищеварения, таких как запор и диарея.
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При написании материала использовались следующие источники: National Institutes of Health, WebMD, Integris health и Telegram-страница медицинского сообщества "Бережи себе".
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