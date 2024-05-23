3 самых главных условия, чтобы поддерживать вес и не толстеть

Как удерживать вес

Чтобы выяснить это, в новом исследовании Калифорнийского политехнического государственного университета было опрошено почти 5000 участников WW (ранее Weight Watchers), успешно державших вес в среднем на 20 кг в течение более трех лет.

Исследователи рассмотрели стратегии управления весом участников WW и сравнили их образ жизни с контрольной группой из более чем 500 человек с ожирением, которые не теряли или набирали вес в течение пяти лет или больше.

Рассмотрев различные способы поведения, связанные с управлением массой тела, исследователи смогли выяснить, какие из них являются важнейшими для поддержания постоянного здорового веса. Вот что они нашли:

Выбирайте еду с умом

Возможно, не удивительно, что одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для контроля веса, – это понять, как выглядит здоровое питание и как его поддерживать.

В этом конкретном исследовании исследователи заметили, что те, кто успешно удержался от потери веса, часто сообщали о таких стратегиях, как установление ежедневных целей потребления пищи. Но, конечно, чтобы установить эти ежедневные цели, вы сначала должны знать, как для вас выглядит здоровое питание.

Один недавний рейтинг лучших диет для общего здоровья в 2020 году показал, что средиземноморская диета является самой здоровой третий год подряд, за ней следуют диета DASH и флекситарианская диета.

Порция имеет значение или самоконтроль

Конечно, не менее важно, чем то, что вы едите, является то, сколько вы едите . Неважно, насколько "здорово" есть пища, которую вы едите, если ваши порции небольшие (слишком много углеводов, недостаточно здорового жира или белка и т.п.), никакие фрукты и овощи не могут этого изменить.

Люди, которые успешно похудели и удерживали вес, также сообщали об уважении пищи, отслеживании съеденного и других методах самоконтроля.

Оптимизм

Очень важно не корить себя, если вы отступили от здорового питания, а иногда позволить себе отойти от правил, но потом вернуться к нормальной еде. Со временем поддержание потери веса может стать проще, требует меньше умышленных усилий. Так что продолжайте и попробуйте эти стратегии поддерживать свой здоровый вес. Ешьте хорошо, способствуйте осознанию своего образа жизни и всегда будьте добры к себе.