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4 червня: які прикмети і табу цього дня, що потрібно зробити

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Субота 04 червня 2022 06:03
4 червня: які прикмети і табу цього дня, що потрібно зробити Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

4 червня православні віруючі відзначають свято Василісків день і шанують пам'ять святого мученика Василіска Команського.

Про всі прикмети і заборони цього дня - читайте в матеріалі Styler.

Святий народився в III столітті в Каппадокії, сучасної Туреччини. За часів гонінь на християн його заарештували в місті Комани. В ув'язненні йому з'явився Бог і повідав про свою підтримку в майбутніх випробуваннях. Василіск упросив стражників відпустити його додому попрощатися з сім'єю. Воїни пішли йому назустріч, але потім знову схопили.

Вони взули йому залізні чоботи з вбитими всередину цвяхами і вирушили назад. По дорозі зробили привал, прикували нещасного під палючим сонцем до сухого дерева. Коли Василіск знеміг від спраги, почався землетрус, який відкрив в скелі поруч з ним джерело. Після цього мученику відсікли голову.

Народні прикмети і звичаї цього дня

У це народне свято не заведено працювати на землі, інакше виросте лише бур'ян, полин та волошки. Тому його присвячують клопотам по дому. Також в цей день дівчата ворожать по віночках, сплетеним з березових прутиків. Вони кидають їх у річку і дивляться: якщо вони не тонуть – удача не за горами. За народними повір'ями, якщо вітер дме з півночі, найближчими днями не буде опадів.

А ось головні прикмети цієї дати

  • літає безліч оводів - до хорошого врожаю огірків;
  • щавель виріс у великих кількостях - зима буде теплою і м'якою;
  • вранці стелиться туман - грибів буде багато;
  • дме північний вітер - дощів найближчим часом не чекати.

Що сьогодні не можна робити

  • У цю дату категорично заборонено що-небудь висаджувати на городі - урожай не зійде.
  • За народними повір'ями, дружині не можна стригти чоловіка - ризикуєте вкоротити йому життя.
  • Не зберігайте вдома сирі курячі яйця - краще їх відразу зварити. Наші предки вірили, що з яєць може вилупитися злий дух Василіск.

До речі, якщо людина народилася в день 4 червня, то її покровителем, за прикметами, є граб. Кельтські жерці говорили, що така людина є дисциплінованою, доброзичливою, сумлінною, намагається проявляти ініціативу тільки в тих випадках, коли це, дійсно, виправдовує очікування.

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