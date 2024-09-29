29 сентября: какой сегодня праздник и что категорически нельзя делать

Какой сегодня церковный праздник

Кириак Отшельник - это православный святой, живший в IV-V веках. В юном возрасте, после прочтения Евангелия, он покинул родительский дом и отправился в Иерусалим, чтобы посвятить себя служению Богу.

В Святом городе Кириак присоединился к монастырю, а затем перешел в лавру святого Евтимия Великого. Он проводил суровую аскетическую жизнь, отрекаясь от земных благ и посвящая себя молитве и посту. Как говорится в "Житии святых", "солнце не видело, чтобы он ел и чтобы сердился".

В течение своей жизни Кириак сменил несколько монастырей, но всегда стремился к уединению. Он жил в пустыне, где проводил годы в молитве и размышлениях. Несмотря на строгую жизнь, он был известен своей добротой и милосердием, помогал людям, ибо "Бог наделил его силой творить чудеса, прогонять бесов и исцелять больных".

По преданию, он жил в одной пещере со львом, который был кроток, как ягненок, и ни одному из монахов, посещавших преподобного, не сделал ничего злого.

Умер Кириак на сто девятом году жизни с молитвой на устах в Сукийской лавре.

Что нельзя делать сегодня

Сегодня нельзя шить и вязать, так как можно зашить свою судьбу.

Также нельзя занимать деньги. Считается, что деньги, ссуженные в этот день, могут не вернуться.

Сегодня не стоит начинать новые дела, потому что день не благоприятен для новых начинаний.

29 сентября не желательно целоваться. Существует поверье, что поцелуй в этот день может привести к разлуке.

Нельзя брать веник чужого человека в бане - это к ухудшению здоровья и отношений.

Приметы и традиции 29 сентября

По народным верованиям, 29 сентября преподобный Кириак набрасывает на солнце жупан, согревая его и даря нам теплую погоду. Потому этот день часто ассоциируется с последними теплыми днями осени.

Также сегодняшний день полон следующими приметами:

Много паутины на деревьях - осень будет теплой

Появился вечерний туман - заморозков не будет

Ночью много звезд на небе - осень будет сухой и теплой

В какую сторону ложатся спиной животные, оттуда будет дуть ветер

Много росы утром - будет хороший урожай в следующем году

Листья с деревьев опадают быстро - зима будет ранней и морозной.

Наши предки считали, что попарившийся в бане в этот день не будет весь год болеть.

Также традиционно в день Кирияка Отшельника люди молились о здоровье и благополучии.

У кого День ангела сегодня

29 сентября 2024 года День ангела празднуют Иваны.

Имя Иван имеет древнееврейские корни и означает "божественную милость". Это одно из самых распространенных мужских имен в Украине.

Иваны с детства стремятся к самостоятельности и независимости. Они обычно добрые и отзывчивые люди. Во взрослом возрасте могут проявляться определенные противоречивые черты характера.

Также именины отмечают Дада, Гаведдай, Каздой, Кириак и Теофан.

Люди, рожденные 29 сентября, по знаку Зодиака - Весы.

Какие сегодня еще памятные даты

День памяти трагедии Бабьего Яра

Скорбная дата в истории Украины и всего мира, посвященная памяти невинных жертв нацистских преступлений. Именно 29 сентября 1941 года немецкие нацисты начали массовые расстрелы евреев, ромов, военнопленных и других мирных жителей в урочище Бабий Яр в Киеве. Эта трагедия стала одним из величайших актов геноцида во время Второй мировой войны.

Всемирный день сердца

Ежегодная международная кампания, посвященная повышению осведомленности о сердечно-сосудистых заболеваниях и их профилактике. Этот день отмечается по инициативе Всемирной федерации сердца и поддержки Всемирной организации здравоохранения.

Всеукраинский день дошкольного воспитания

Праздник отмечается каждый год в четвертое воскресенье сентября. Он посвящен всем, кто вовлечен в воспитание самых маленьких украинцев: воспитателям, помощникам воспитателей, родителям и, конечно же, самим детям.