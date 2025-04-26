26 апреля - день кармы и выбора: как сохранить баланс и не потерять важное

Прогноз астропогоды на 26 апреля

"Не перенапрягайте зрение. Не тратьте энергию на мелкие бытовые проблемы и конфликты с окружающими. День восстановления мира, равновесия, справедливости, помощи, вознаграждения. Можно найти собственный путь в жизни и оценить свои усилия в достижении цели. Период постижения высших истин, прозрения, преображения", - описала эту субботу Соловьева.

"Главное в этот день удержаться на волне хорошего настроения и следить, чтобы все мысли и поступки были позитивными. День выхода из конфликтов, благоприятный для примирения, перестроек и ремонта. Полезны очистительные процедуры для глаз, голодание", - добавила она.

26 апреля - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "большим несчастьем".

"Сбалансировать действие Сатурна можно благодаря правдивости, трудолюбию, заботе о других, особенно - о пожилых людях и о тех, кто потерял дом. Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени", - напомнила эксперт.

Кроме этого, 26 апреля, с 13:44 до 15:18 по киевскому времени, Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет находиться в королевском градусе Овна.

"Этот градус в Овне наделяет мирным и доброжелательным характером, смелостью, бесстрашием и отвагой. Он символизирует успешные начинания и благородство. Градус ставит людей перед выбором: действовать активно или не браться за проект.Необходимо изнутри генерировать и поддерживать в себе состояния счастья, радости, удовлетворенности, щедрости, чтобы реализовать все положительные возможности такого положения", - предупредила Соловьева.

А вот с 21:40 до 23:13 по киевскому времени Луна будет в разрушительном градусе Овна. Она дает много врагов, поражение, преграды, ловушки, зависть, лицемерие, наглость, злобность, оккультные способности, коварство, мстительность, неустойчивость характера, слабую волю, неприятности, плохие привычки и плохие компании.

"Наибольшую опасность представляют гордыня, страх и неумение владеть своими эмоциями. Не назначайте на этот период (с 21:40 до 23:13) важных дел, связанных со сферой ответственности Луны. Сбалансируйте энергию белым цветом, серебром", - резюмировала астролог.