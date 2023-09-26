26 сентября - какой праздник по старому и новому стилю: что нужно знать об этом дне, приметы, что нельзя делать
26 сентября православная церковь чтит память святого Корнилия по старому церковному календарю, и преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова по новому.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте дальше в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Традиции этого дня
Иоанн Богослов был защитником всех путников и считалось, что в этот день нельзя покидать дом после захода солнца. В этот день работать можно было только до обеда, а вот во второй половине дня следовало отдыхать. В старину этот праздник также имел название Ивана-путника или Шептуна покровного.
В этот день наши предки обязательно молились за всех, кто находился в дороге, а также просили совета и защиты, если собирались в дальний путь.
Приметы на Иоанна Богослова
- Если снег выпал днем на Иоанна Богослова – то он растает. Если ночью – то будет лежать долго.
- Если на Богослова будет идти дождь со снегом – то в январе будет трижды оттепель.
- Если сегодня погода ясная и солнечная, то 10 - пойдет дождь и будет пасмурно.
- Розовый закат - к ветру
- Яркие звезды - к хорошей погоде
- Для тех, кто родился 9 октября – плели тонкую веревку, символ жизненного пути
- 9 октября - благоприятный день для любых поездок.
Что нельзя делать 26 сентября
- Нельзя надевать старую и неудобную обувь – к плохому жизненному пути
- Нельзя ссориться с родственниками и желать кому-либо зла, все это повернется бедой
Кто отмечает в этот день именины
Иван, Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Николай, Тихон.
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