До 25 штук в день. Ученые назвали единственный орех, который поможет похудеть и избавиться от диабета

Немногие из нас знают, что орехи пекан (бразильский орех) - это суперпродукт. Исследователи подсчитали, что человек весом около 59 кг должен потреблять 22-25 штук орехов пекан в день, чтобы получить преимущества для здоровья.

К такому выводу пришли исследователи из США и Мексики, которые провели эксперимент , введя мышам в рацион орехи пекан.

Что показал эксперимент

Исследование было проведено ученым-диетологом профессором Луисом Сиснеросом-Севаллосом из Техасского университета A&M и его коллегами.

Ученые обнаружили, что орехи увеличивают расход энергии грызунами и уменьшают как дисбактериоз (дисбаланс микробиоты кишечника), так и воспаление.

На самом деле, орехи пекан, по-видимому, воздействуют на слабовыраженное воспаление, которое может привести к хроническому воспалению и развитию различных распространенных заболеваний.

По словам исследователей, пекан следует рассматривать как "суперпродукт", который можно употреблять отдельно, либо в качестве дополнительного ингредиента, либо в составе пищевой добавки.

"В современном обществе во всем мире растет число случаев ожирения и диабета. Тренд потребления продуктов с высоким содержанием жиров является одной из основных причин, помимо образа жизни и генетической предрасположенности. Люди ищут более здоровые варианты, и теперь мы уверены, что орехи пекан - это суперпродукт", - сообщил профессор.

Чем еще полезны орехи

Из всех орехов пекан считается самым жиронасыщенным. Пекан богат витаминами А, В, С, Е, а также содержит микроэлементы: железо, кальций, фосфор, магний, калий, цинк. Витамины А и Е хорошо усваиваются из пекана, поскольку являются жирорастворимыми. Они улучшают состояние кожи, ногтей и волос