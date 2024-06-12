25 месяцев в оккупации: почему Анна Франк стала известной во всем мире

Одна из известнейших во всем мире еврейская девочка-подросток Анна Франк родилась 12 июня 1929 года в городе Франкфурт-на-Майне. Этой девочке пришлось прожить небольшую жизнь, уже в 1945 году она скончалась в лагере смерти Берген-Бельзен. Однако за свою короткую жизнь Анна Франк увидела и пережила очень многое.

Почему Анна Франк стала известна во всем мире и что она пережила за свою жизнь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Рождение и детство Анны

12 июня в семье Франк появилась еще одна девочка, которую назвали Анной. У нее уже была сестра Марго, которая была старше более чем на 3 года. В Германии на тот момент – экономический кризис, нет работы и бедность. А количество поклонников Гитлера и его партии неуклонно растет.

Гитлер ненавидит евреев и усматривает в них источник всех проблем в стране. Он умело играет на антисемитских настроениях, царящих в то время в Германии. Отто и Эдит Франк принимают решение переехать в Амстердам, учитывая тяжелую ситуацию во Франкфурте-на-Майне.

Там Отто Франк создает компанию по торговле пектином для приготовления джема. Дети Отто легко осваиваются в новой стране, учат язык, находят друзей, ходят в школу. Отец работает для обеспечения семьи. Он хотел расширить свой бизнес и открыть дело в Англии, но потерпел неудачу. Однако ему удалось увеличить свой бизнес в Амстердаме – за счет продажи специй.

Анна Франк (фото: Википедия)

Когда Анне было 10 лет, нацистская Германия совершает вторжение в Польшу – 1 сентября 1939 года. Начинается Вторая мировая война и 10 мая 1940 года немцы входят в Нидерланды. Голландская армия сдается через 5 дней.

Оккупанты начинают принимать многочисленные законы и предписания, усложняют жизнь, особенно евреям. Им запрещают посещать парки, кинотеатры и магазины. Анна все реже выходит на улицу. Отто теряет свой бизнес, потому что евреям не разрешается иметь свой собственный бизнес. Но все еврейские дети должны ходить в школу – отдельную, еврейскую.

Все евреи должны носить желтую звезду

Нацисты придумывают новые правила почти каждый день и всех евреев заставили носить на одежде желтую шестиугольную звезду. Начинают ходить слухи, что евреям придется уехать из Нидерландов.

5 июля 1942 года Марго, старшая сестра Анны, получает повестку в трудовой лагерь в нацистской Германии и родители начинают подозревать что-нибудь неладное. Они не верят в то, что речь идет о работе, и решают спрятаться в убежище во избежание преследований.

Еще весной 1942 года Отто Франк в задней части дома по каналу Принсенграхт, где был его офис, обустроил тайное убежище. Бывшие коллеги ему в этом помогли. Через некоторое время в убежище прибыло еще четыре человека. В убежище тесно, Анне приходится вести себя тихо, ей часто бывает страшно.

Марго Франк (фото: Википедия)

25 месяцев оккупации

На свои 13 лет Анна получает подарок - альбом для записей. Она начинает вести дневник. В течение двух лет она записывает все происходящие в убежище события, а еще - свои чувства и мысли. Она составляет короткие рассказы, пытается писать роман и выписывает цитаты из понравившихся ей книг. Этот дневник помогает ему выдержать столько времени в убежище.

Однажды она услышала по радио выступление министра образования Нидерландов, призвавшее граждан хранить документы и дневники, свидетельствующие о страданиях народа в годы немецкой оккупации. Анна решила переписать свой дневник и отредактировать записи, превратить в один роман - "Убежище".

Мать Анны и Марго Франк (фото: Википедия)

Арест и лагеря

Закончить свою работу Анна не успевает - 4 августа 1944 года полиция врывается в их дом и находит убежище. Все жители арестованы, а еще двое друзей семьи Франк, которые все это время им помогали. Как полиция узнала об убежище - до сих пор неизвестно.

Несмотря на арест, часть записей Анны сохранилась. Друзьям семьи Франку удалось спасти записи до того, как гестапо опустошило квартиру.

Всех арестованных сначала отправляют в отделение немецкой службы безопасности, затем в тюрьму в Амстердаме, а затем через транзитный лагерь Вестерброк в лагерь смерти Аушвиц - Биркенау (Освенцим). Анна в течение трех дней едет в вагоне для скота - среди тысяч других депортированных. Людям почти не дают есть и пить, а вместо туалета - одна бочка на всех.

По прибытии в лагерь всех депортированных осматривают врачи, чтобы определить, кто может заниматься тяжелым трудом. Около 350 человек сразу после этого сжигают в газовых камерах. Анна, Марго и их мама попадают в лагерь для женщин. Отто - в лагерь для мужчин.

Отто Франк (фото: Википедия)

Смерть Анны

В 1944 году Анну перевозят вместе с Марго в концентрационный лагерь Берген-Бельзен. Родители девушек остаются в Освенциме. Условия жизни в новом лагере такие же ужасные - холодно, еды нет. Анна и Марго заболели сыпным тифом, а в феврале умирают - сначала Марго, а вслед за ней Анна.

Единственный, кому удалось выжить - это Отто, отец девушек. После освобождения из Освенцима он возвращается в Нидерланды. Сначала он узнал о смерти жены Эдит, а уже в Амстердаме - о смерти обеих дочерей.

Дневники Анны

Записи, сделанные Анной, сохранились. Отто их читает и плачет. Он узнал, что Анна мечтала стать писательницей или журналисткой, что она хотела издать свои рассказы книгой. Друзья Отто убедили его опубликовать дневник и 25 июня 1947 года вышла книга "Приют" тиражом в 3000 экземпляров.

Книга становится мгновенно популярной, ее перевели на 70 языков, по ней начали снимать фильмы и сериалы. Люди поражены храбростью девушки. А с 1960 года дом семьи Франк превратили в музей Анны Франк.

Анна Франк (фото: Википедия)

Отто до 1980 года активно участвовал в деятельности музея и фонда, надеясь, что читатели дневника его дочери смогут осознать опасности, связанные с дискриминацией, расизмом и ненавистью к евреям.

Переживания, записанные в дневнике Анны Франк, говорят больше самой статистики миллионных жертв трагедии.