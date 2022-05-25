25 травня: що не можна робити в цей особливий день, основні прикмети

25 травня 2022 року, православні віруючі шанують пам'ять святителя Епіфанія кіпрського.
Що можна і не можна робити в цю дату, традиції, основні прикмети - читайте далі в матеріалі Styler.
Епіфаній був фінікійцем. Він жив в IV столітті і спочатку не був пов'язаний з християнством. Спочатку Епіфаній був юдеєм, оскільки в будинку багатого єврея йому пощастило здобути освіту. Епіфаній вирішив стати християнином після одного, вельми цікавого випадку - на його очах чернець Лукіан віддав свій одяг бідняку. Подібний жест милосердя вразив Епіфанія в саме серце, а тому він попросив ченця стати його наставником в християнстві.
Прийнявши хрещення Епіфаній відправився в монастир, який організував Лукіан. Його взяв під опіку старець Іларіон. У монастирі Епіфаній займався переписуванням грецьких книг, а також він вів чернечий спосіб життя. Через деякий час епіфанію відкрився великий дар, але він постарався приховати його від людей і відправився в пустелю Спанідріон. Там він був схоплений розбійниками, в полоні яких він провів три місяці.
Категорично заборонено переступати через гілки та кістки в цей день. Інакше в роду може народитися розумово відстала дитина.
Не можна також відштовхувати від себе предмети ногами - цим можна притягнути до себе проблеми і біди.
Не можна зривати і приносити в будинок квіти латаття в цей період, інакше вся домашня худоба загине.
Молодим незаміжнім дівчатам забороняється надягати чорні речі в це свято, інакше її шлюб буде нещасливим і короткостроковим.
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