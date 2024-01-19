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241 бригада ТрО показала около тысячи дронов и 20 грузовиков, полученных от столицы

241 бригада ТрО показала около тысячи дронов и 20 грузовиков, полученных от столицы (фото: facebook com)
Автор: Илона Свиридова

За счет столичного бюджета 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ приобрела 20 грузовиков и около тысячи дронов, а также отремонтировала сотни авто.

Об этом сообщается на странице 241 бригады в Facebook.

"Спасибо искренне Киевской городской территориальной общине за помощь нашей 241 отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ в 2023 году! Благодаря средствам, предоставленным Киевской общиной, нашей бригадой было приобретено два десятка новых современных грузовиков Man, около тысячи дронов и других военных автомобилей", - сообщили в бригаде.

Защитники также отметили, что благодаря помощи Киева вскоре получат тягачи и тралы.

"В ближайшее время уже заканчивается оформление всех необходимых документов и должно состояться приобретение трех мощных тягачей и тралов для транспортировки тяжелой бронированной военной техники", - говорится в сообщении.

Бойцы отметили, что благодаря помощи столицы боеспособность подразделения увеличится в разы.

"Мы рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Территориальной общиной города Киева в 2024 году и увеличение в разы боеспособности нашей бригады благодаря помощи столицы", - подчеркнули в 241 бригаде ТрО.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в 2023 году Киев направил на помощь военным 7 миллиардов гривен, около 10% своего бюджета. В том числе около 1 миллиарда гривен было выделено на дроны.

Также Кличко сообщил, что Киевсовет 18 января выделил еще 500 миллионов гривен на закупку дронов по программе "Защитник Киева".

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