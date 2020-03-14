Було лише 23 роки: померла відома українська волонтерка

Померла волонтерка (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Волонтерка і зоозахисниця Яна Рудоміно страждала від агресивної форми раку

Волонтерка і зоозахисниця Яна Рудоміно померла після боротьби з рідкісним і важким онкологічним захворюванням - 23-річній киянці восени минулого року поставили діагноз назофарінгеальна карцинома (рак носоглотки). 14 березня її серце зупинилося.

Про це повідомив блогер Влад Антонов у своєму Facebook, і також висловив свої співчуття рідним та друзям Яни.

Як розповідала засновниця Благодійного фонду "Маленькі серця" Юлія Петренко в мережі, за всю історію людства було зафіксовано лише 4 людини з таким захворюванням, як у Рудоміно.

Дівчина лікувалася від агресивної форми раку у Києвї та в Ізраїлі в клініці "Ассута", проходила хіміотерапію та променеву терапію.

У листопаді 2019-го інші волонтери закликали небайдужих надати допомогу колезі, адже для лікування раку IV ступеня потрібні були значні суми.

Волонтерка і зоозахисниця Яна Рудоміно (Фото: facebook.com/yana.rudomino)

Яна активно займалася захистом тварин і врятувала сотні. Волонтерку згадують як дуже чуйну і добру людину. Дівчина також працювала моделлю.

У мережі сумують з приводу смерті молодої красуні-волонтерки, звучать співчуття її близьким.

Фото: скрін facebook.com

Як повідомлялося раніше, 12 березня під Києвом у Бучі померла 21-річна поетеса Інелла Огнєва. У неї була невиліковна хвороба, при якій організмом не засвоюються корисні речовини - дівчина просто танула на очах.