ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Було лише 23 роки: померла відома українська волонтерка

STYLERПерсони    14.03.2020 - 17:56
Було лише 23 роки: померла відома українська волонтерка
Померла волонтерка (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Волонтерка і зоозахисниця Яна Рудоміно страждала від агресивної форми раку

Волонтерка і зоозахисниця Яна Рудоміно померла після боротьби з рідкісним і важким онкологічним захворюванням - 23-річній киянці восени минулого року поставили діагноз назофарінгеальна карцинома (рак носоглотки). 14 березня її серце зупинилося.

Про це повідомив блогер Влад Антонов у своєму Facebook, і також висловив свої співчуття рідним та друзям Яни.

Як розповідала засновниця Благодійного фонду "Маленькі серця" Юлія Петренко в мережі, за всю історію людства було зафіксовано лише 4 людини з таким захворюванням, як у Рудоміно.

Дівчина лікувалася від агресивної форми раку у Києвї та в Ізраїлі в клініці "Ассута", проходила хіміотерапію та променеву терапію.

У листопаді 2019-го інші волонтери закликали небайдужих надати допомогу колезі, адже для лікування раку IV ступеня потрібні були значні суми.

Волонтерка і зоозахисниця Яна Рудоміно (Фото: facebook.com/yana.rudomino)

Яна активно займалася захистом тварин і врятувала сотні. Волонтерку згадують як дуже чуйну і добру людину. Дівчина також працювала моделлю.

У мережі сумують з приводу смерті молодої красуні-волонтерки, звучать співчуття її близьким.

Було лише 23 роки: померла відома українська волонтеркаБуло лише 23 роки: померла відома українська волонтеркаБуло лише 23 роки: померла відома українська волонтеркаБуло лише 23 роки: померла відома українська волонтерка

Фото: скрін facebook.com

Як повідомлялося раніше, 12 березня під Києвом у Бучі померла 21-річна поетеса Інелла Огнєва. У неї була невиліковна хвороба, при якій організмом не засвоюються корисні речовини - дівчина просто танула на очах.

Вчені назвали групу крові, найбільш вразливу до раку Смерть українських шахістів у Москві: на тілах помітили дивні сліди
Новини України волонтерракпреступления
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся