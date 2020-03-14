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Было только 23 года: умерла известный украинский волонтер

STYLERПерсоны    14.03.2020 - 17:56
Было только 23 года: умерла известный украинский волонтер
Умерла волонтер (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Волонтер и зоозащитница Яна Рудомино страдала от агрессивной формы рака

Волонтер и зоозащитница Яна Рудомино умерла после упорной борьбы с редким и тяжелым онкологическим заболеванием - 23-летней киевлянке осенью прошлого года поставили диагноз назофарингеальная карцинома (рак носоглотки). 14 марта ее сердце остановилось.

Об этом сообщил блогер Влад Антонов в своем Facebook, и также принес свои соболезнования родным и друзьям Яны.

Как рассказывала основатель Благотворительного фонда "Маленькие сердца" Юлия Петренко в сети, за всю историю человечества было зафиксировано всего лишь 4 человека с таким заболеванием, как у Рудомино.

Девушка лечилась от агрессивной формы рака в Киеве и в Израиле в клинике "Ассута", проходила химиотерапию и лучевую терапию.

В ноябре 2019-го другие волонтеры призвали неравнодушных оказать помощь коллеге, так как для лечения рака IV степени требовались значительные суммы.

Волонтер и зоозащитница Яна Рудомино (Фото: facebook.com/yana.rudomino)

Яна активно занималась защитой животных и спасла сотни. Волонтера вспоминают как очень отзывчивого и доброго человека. Девушка также работала моделью.

В сети скорбят по поводу кончины молодой красавицы-волонтера, звучат соболезнования ее близким.

Было только 23 года: умерла известный украинский волонтерБыло только 23 года: умерла известный украинский волонтерБыло только 23 года: умерла известный украинский волонтерБыло только 23 года: умерла известный украинский волонтер

Фото: скрин facebook.com

Как сообщалось ранее, 12 марта под Киевом в Буче умерла 21-летняя поэтесса Инелла Огнева. У нее была неизлечимая болезнь, при которой организмом не усваиваются полезные вещества - девушка просто таяла на глазах.

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