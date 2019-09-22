22 вересня: яке сьогодні церковне свято і що не можна робити в цей день

22 вересня день святих Якима і Анни (фото: РБК-Україна)

За церковним календарем, 22 вересня - це день святих Якима і Анни

Яке сьогодні свято. 22 вересня православні християни вшановують пам'ять святих Якима та Анни, які були батьками Пресвятої Богородиці Діви Марії. У цей день іменини святкують Йосип, Микита, Северіян, Феофан, Феодосій і Харитон.

Що не можна робити в день святих Якима і Анни

Давати і брати в борг, і вирішувати інші фінансові питання.

Не потрібно спати при місячному світлі. Наші предки вважали, що місячне світло у цей день може забрати здоров'я і красу.

Не варто переїжджати. 22 вересня несприятливий день не тільки для переїздів, але і для тривалих поїздок. Вважається, що зміна обстановки в цей день може стати причиною невдач у фінансових і кар'єрних справах, а також спровокувати проблеми зі здоров'ям.

Не треба заздрити. Від цього необхідно позбавлятися і вміти радіти успіхам інших.

Святі Яким і Анна (фото з відкритих джерел)

Хто з відомих людей народився в цей день