22 апреля - сложный день: астролог назвала главные запреты этой среды

Прогноз астропогоды на 22 апреля

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, денежных трат. Возможны посещения парикмахерской. Апатия будет признаком неуважения к силам природы и неумения ими распоряжаться. Не надо злоупотреблять сексуальными практиками: нарушение этих рекомендаций может привести к заболеваниям половых органов", - предупредила Соловьева.

"Хорошо заниматься масштабными долгосрочными проектами. День пробуждения энергий природы, которые способствуют созиданию. Можно получить откровение и мощную силу. Энергия Луны имеет большую силу и требует обязательной реализации. День связан с накоплением денег и имущества", - добавила она.

По словам астролога, в этот день стоит заниматься домашними делами. Нужны физические нагрузки, специальные упражнения и йога. Укрепляйте здоровье, повышайте свой духовный уровень. Занимайтесь активной творческой работой.

"Символическим управителем 22 апреля является Марс. Из-за общего фона суток не инициируйте новых активностей, связанных с оформлением на новую работу, приобретением или ремонтом автомобиля, бытовой техники, дальними путешествиями, сверхурочными нагрузками на работе", - рассказала астролог.

"Марс будет в сложных аспектах с Солнцем, Плутоном (планетой трансформации, рисков, опасности и больших денег) и Черной Луной (фиктивной кармической расчетной точкой, которая символизирует нашего "демона-искусителя"). Не усиливайте марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки", - отметила она.

В этот день, отметила астролог, не стоит злоупотреблять острыми блюдами, мясом, алкоголем. Не раните других даже словом. Не просматривайте агрессивный контент (новости, видео, фотографии). Прощайте тех, кто вас обидел и ни в коем случае не обижайте сами.