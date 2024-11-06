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2025 год станет лучшим в жизни этих знаков Зодиака. Кто станет главным счастливчиком

Гороскоп на новый год (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В 2025 году представители четырех знаков Зодиака окажутся на седьмом небе от счастья. Уже в январе их жизнь начнет меняться.

Каким знакам Зодиака повезет в 2025 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Телец

Новый год будет по-настоящему судьбоносным, ведь уже скоро вы получите награду за все свои труды. И если вы не приложите максимум усилий уже сейчас, то после 1 января карма окажется очень жестокой. У вас еще есть время, ваша жизнь может измениться и наполниться счастьем, все в ваших руках.

Лев

Отпустите обиды и постарайтесь не думать о прошлом. В новому году вам нужно настроиться на новую жизнь. Финансовые проблемы отойдут на задний план, ведь вы сможете найти источник доходов и наконец-то забыть о нехватке денег. А потому посвятите этот год любви, поиску счастья и просто наслаждайтесь своей жизнью, а все остальное вас не потревожит.

Овен

Вас ждет настоящий взрыв позитивных эмоций. Энергия будет бить ключом, вы сможете воплотить в жизнь все свои мечты и самые амбициозные планы. Отбросьте сомнения и сделайте так, чтобы этот новый год действительно стал самым счастливым и самым лучшим в вашей жизни.

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