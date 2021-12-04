Якщо у вас є такі 200 грн, вам сильно пощастило: за них дають майже 100 тисяч

В Україні купюру номіналом у 200 гривень можна продати за феноменальну суму - майже 100 тисяч гривень.

У чому унікальність банкноти, і як вона виглядає - дивіться нижче в нашому матеріалі Styler.

Такий лот з'явився на платформі одного з інтернет-магазинів. За купюру просять з урахуванням знижки 96 759 грн (раніше ціна була 101 852 грн).

Цінність банкноти представляє її номер, що складається з семи "сімок": ЦА7777777.

200 гривень були випущені в 2014-му році, коли головою Національного банку була Валерія Гонтарєва. Її підпис стоїть на банкноті.

Фото: банкнота 200 грн продається в Україні майже за 100 тисяч (rozetka.com.ua)

Це важливо!

Справжні колекціонери купюр - боністи полюють за банкнотами з унікальними номерами. Тому не поспішайте розраховуватися в магазині або на ринку, не перевіривши номер на ваших грошах. Може бути, вони коштують набагато більше свого номіналу.

Цінність представляють купюри з монономером, таким як описані в статті 200 грн. Також колекціонери полюють за повторюваними цифрами, за номерами, які йдуть за зростанням або спаданням.

Багато дають за купюри з дзеркальними номерами - їх називають "радарами". На них цифри читаються однаково, як зліва, так і справа. Наприклад, 5468645.