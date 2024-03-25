20 новых украинских песен, которые вы должны послушать прямо сейчас

Украинская музыка сегодня может как заставить скучать, так и вдохновляться на новые свершения, а иногда и просто расслабиться и улыбнуться.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 20 самых интересных, на наш взгляд, новых украинских песен марта 2024-го.

NK - "Не облиш мене"

Этой песней Каменских обращается к Ангелу и высшим силам и молится, чтобы как можно быстрее сбылась мечта каждого украинца: понять, что твоим самым дорогим людям больше ничего не угрожает.

Настя надеется, что этот трек поддержит всех, кто каждый день переживает за любимых и родных, которые находятся на нуле или в оккупации, и молится за них!

Олег Скрипка - "Номад"

Это эмоциональный военный эпос, рассказывающий историю героя, воина-путешественника, мечтающего вернуться домой, к себе.

OLENA TOPOLIA - "Феромони"

Наконец-то хит 2012 года зазвучал на украинском!

Океан Эльзы - "Voices Are Rising"

Первая опубликованная песня из первого англоязычного альбома Святослава Вакарчука и Ко.

KOLA и KALUSH - "Упіймай моє серце"

Звезды смогли передать те эмоции, которые испытывает каждый влюбленный человек, когда думает о своей второй половинке.

KALUSH и KOLA - "Пам'ятай"

Еще одна композиция от этого же дуэта - о воспоминаниях и печальных размышлениях после разрыва отношений.

Лирическая, мелодичная композиция, несмотря на трагичность сюжета, вызывает тепло на душе. Именно в этой песне Псюк, едва ли не впервые, точно раскрывает свой романтический потенциал.

MONATIK - "Вічно танцююча людина"

Как признается Дима, для него возвращение к родному танцевальному жанру музыки - это чрезвычайно важный этап по нескольким причинам.

Во-первых, это создание мотивации для танцевальной индустрии, студий, коллективов, художников, хореографов и талантливой молодежи не покидать Украину, а продолжать создавать именно здесь. И, что немаловажно, у танца есть очень важная функция "зашивать" душу и помогать оставить негатив позади, возвращать в тонус не только физически, но и морально.

TAB - "Квартали"

Эта песня является очередным напоминанием, что мы часто гонимся за разными идеалами, странами или чувствами, бежим за счастьем куда-то, а все, что нам реально нужно для счастья, как правило находится прямо у нас.

Она о том, как мы забываем о своих чувствах не поддерживая их вместе, потому что любовь - это всегда дело двух людей. Как ищем виновных и критикуем других, забывая о том, какие мы сами при этом. О времени, которое мы теряем в постоянной погоне за своим "местом под солнцем".

Маша Кондратенко - "un deux trois"

Это ироническая история о безответной любви. Трек, наполненный вайбом прогулки по Парижу и яркой и легкой энергетикой, за которую мы так любим Машу.

Палиндром - "Найліпший день"

Когда долгое время мы сфокусированы на удрученном состоянии, не замечаем действительно ценных моментов в жизни. Артист решил собрать их в этой песне. Влюбленность, весна во Львове, любимые места и ритуалы Степана, а также надежда на то, что когда-нибудь будет лучше - в этой песне.

Виталий Козловский - "Рубіж"

Название "Рубіж" символично, поскольку олицетворяет собой и границу между гражданской и военной жизнью, и изменения в личной жизни артиста.

А еще именно такое название носит бригада быстрого реагирования НГУ, в которую он был мобилизован в прошлом году.

OKS - "Прогнози"

Суперфиналист вокального шоу "Голос країни 10" и автор хита "Ніченька", нежный и чувственный исполнитель выпустил свою новую композицию. Эта песня - это история ссоры и сложных отношений.

Bloom Twins - Drunk & Loud Dante Rose (Extended Remix)

Эта песня - гимн для тех, кто готов противостоять и бороться, показывая силу, стойкость и отвагу тех, кто принимает бой со злом, отстаивая свою свободу.

Наталья Могилевская - "Журба"

Эту песню артистка создала, чтобы поддержать дух украинцев, чтобы найти в сердце силы и радость встретить весну, встретить солнце, посеять новый урожай. Чтобы найти в себе силы любить жизнь и не печалиться, несмотря на какие-то тревоги и страхи.

Intuits - "Шах і мат"

Песня перенесет вас в энергичное и радостное настроение. Под этот трек особенно классно будет кататься по городу и забывать обо всех проблемах.

KAROOKA – ЛАК

Очередной месседж о важности самоуважения, отстаивания своих границ и необходимости двигаться вперед, оставляя за спиной токсичные отношения и переживания.

Кроме того, рекомендуем послушать такие песни.

Мертвий Півень - "10 куль"

Я Тоня - "Коли ти поряд"

MOLODI - "Тобою хворію"

ba.latskii - "Жовтень"