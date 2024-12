14 главных игр декабря на ПК и консолях, которые не дадут вам заскучать этой зимой

Antonblast

Дата выхода: 3 декабря

Платформы: ПК, Switch

В игре Antonblast игроки берут на себя роль взрывника Динамита Антона, которому предстоит отомстить дьяволу за украденную коллекцию спиртных напитков. Антон разрушает уровни, сражается с боссами и готовится дать отпор самому принцу тьмы. Динамичный геймплей с акцентом на разрушения и юмор делает игру запоминающимся приключением.

Delta Force

Дата выхода: 4 декабря

Платформы: ПК

Delta Force возвращается как тактический шутер с большими многопользовательскими картами и кампанией, вдохновленной фильмом Черный ястреб. Бесплатный формат игры обещает привлечь новых поклонников жанра.

Fantasian Neo Dimension

Дата выхода: 5 декабря

Платформы: PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One, Switch

Эта JRPG от создателя Final Fantasy сочетает традиционный геймплей с уникальными реальными диорамами, которые используются в качестве игровых миров. Саундтрек к игре написал легендарный Нобуо Уэмацу.

Infinity Nikki

Дата выхода: 5 декабря

Платформы: ПК, PS5, Android, iOS

Готовы к фантазийному приключению в стиле коттеджкор? Именно это предлагает Infinity Nikki, которая выходит в декабре. Руководил разработкой Кентаро Томинага, ранее работавший над расширениями для The Legend of Zelda. Игра отличается уютной атмосферой, головоломками и исследованием скрытых зон.

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer

Дата выхода: 5 декабря

Платформы: Switch

Зима пришла, и самое время задуматься о физической форме. Fitness Boxing 3 поможет поддерживать активность дома с кардиотренировками. Как и предшественники, игра мотивирует выполнять удары и крюки под руководством виртуальных инструкторов.

Marvel Rivals

Дата выхода: 6 декабря

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series XS

Вдохновленная Overwatch, Marvel Rivals добавляет новый взгляд на PvP-бои с участием персонажей Marvel. Игра привлекает мультимировым составом героев, разрушаемыми аренами и динамичным геймплеем.

Path of Exile 2

Дата выхода: 6 декабря

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series XS

Ранний доступ к Path of Exile 2 для ПК начнется 6 декабря, немного позже изначальной даты 15 ноября. Эта долгожданная action-RPG предложит множество контента, включая несколько классов, половину кампании и бесчисленные сокровища для добычи. Grind Gear Games продолжает работу над своим мрачным фэнтезийным приключением, которое обещает быть масштабным.

Indiana Jones and the Great Circle

Дата выхода: 9 декабря

Платформы: ПК, Xbox Series XS

Возвращение любимого археолога в видеоигры завершает долгую паузу. Indiana Jones and the Great Circle, созданная разработчиками Wolfenstein из MachineGames, обещает насыщенное путешествие по всему миру с акцентом на баланс между действием, повествованием и загадками.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 and 2 Remastered

Дата выхода: 10 декабря

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One, Switch

Два ремастера Soul Reaver, выпущенные к 25-летию франшизы, получили обновленную графику, улучшенные элементы управления и режим фото. Для фанатов доступна возможность переключения между новыми визуальными эффектами и оригинальной графикой.

Mighty Morphin' Power Rangers: Rita’s Rewind

Дата выхода: 10 декабря

Платформы: PC, PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One, Switch

Rita’s Rewind - это возвращение к стилю 16-битных боевиков. Вдохновленная классическими аркадными играми, она сочетает драки с элементами Sega-игр, включая масштабные 3D-сцены и битвы на Динозордах.

Monument Valley 3

Дата выхода: 10 декабря

Платформы: iOS, Android

Подписчики Netflix могут порадоваться продолжению популярной игры, ведь Monument Valley 3 станет доступна через Netflix Games. Как и предыдущие части, игра предлагает исследования в мирах, напоминающих оптические иллюзии в стиле М. К. Эшера. Задача игрока - изменять окружение, чтобы найти безопасный путь для персонажа. Игра будет бесплатной для пользователей Netflix.

Fairy Tail 2

Дата выхода: 12 декабря

Платформы: ПК, PS5, PS4

Продолжение игры 2020 года от Koei Tecmo, Fairy Tail 2, представляет обновленную боевую систему вместо пошаговых сражений. Сюжет разворачивается во время арки Альварес из оригинальной манги. Игроки столкнутся с Зерефом, Двенадцатью Сприганами и могущественным драконом разрушения Акнологией.

The Spirit of the Samurai

Дата выхода: 12 декабря

Платформы: ПК

Эта игра выделяется благодаря 2D-анимации в технике стоп-моушен и вдохновению японской мифологией. В The Spirit of the Samurai соединены элементы souls-like и metroidvania. Игроки смогут управлять несколькими персонажами, включая воина-кота, сражаться с монстрами и исследовать атмосферный мир.

Alien: Rogue Incursion

Дата выхода: 19 декабря

Платформы: ПК, PS5 (PlayStation VR 2)

Эта VR-игра от Survio Games, разработчика Creed: Rise to Glory, добавляет хоррор в серию Alien. Игрокам предстоит сражаться с ксеноморфами, используя оружие и стратегию, ведь враги умны и опасны. Вступая в борьбу с монстрами, помните, что шансы малы, но сражаться стоит!