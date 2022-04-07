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20-річний воїн, який зачарував українок своїми відео, загинув у боях за Маріуполь

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Маріуполь, Четвер 07 квітня 2022 10:46
20-річний воїн, який зачарував українок своїми відео, загинув у боях за Маріуполь Колаж РБК-Україна: Ярослав "Махач Бригинець загинув у бою за Маріуполь
Автор: Світлана Мащенко

Українські воїни продовжують бої за Місто-герой Маріуполь, віддаючи за нього свої життя. Нещодавно стало відомо про загибель 20-річного Ярослава Бригинця з позивним "Махач".

Про це в Instagram розповів його побратим.

"Ти завжди бився до кінця… Витягав друзів які потрапили під обстріл.

Одного разу в розмові ти сказав що - не хочеш, щоб тебе оплакували і сумували, якщо щось трапиться… Ми не будемо плакати брат, ми будемо мстити!

Ти справжній чоловік, воїн і герой. Людина, яка завжди усміхалася і приходила на допомогу в будь-якій ситуації без користі для себе", - написав про Ярослава побратим.

20-річний воїн, який зачарував українок своїми відео, загинув у боях за Маріуполь

Фото: Ярослав Бригінець (facebook.com)

Ярослав в мережі зачаровував українок

Одне з відео, на якому нарізані різні моменти з життя життєлюбного юнака, стало дуже популярним, коли його розмістили в TikTok.

Ярослав Бригинець народився в 2002 році.

13 лютого 2021 року "Махач" брав участь у турнірі з боксу в Маріуполі і посів там перше місце у своїй ваговій категорії.

Цей захід традиційно щорічно організовує полк "Азов", щоб віддати честь одинадцяти азовцям, загиблим під час Павлопіль-Широкинської наступальної операції 2015 року.

У 2021 році турнір зібрав 26 бійців, які билися за звання кращого боксера в шести вагових категоріях.

Раніше ми писали, що захищаючи Маріуполь у складі полку "Азов" загинув чемпіон світу з кікбоксингу.

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