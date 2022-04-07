20-річний воїн, який зачарував українок своїми відео, загинув у боях за Маріуполь
Українські воїни продовжують бої за Місто-герой Маріуполь, віддаючи за нього свої життя. Нещодавно стало відомо про загибель 20-річного Ярослава Бригинця з позивним "Махач".
Про це в Instagram розповів його побратим.
"Ти завжди бився до кінця… Витягав друзів які потрапили під обстріл.
Одного разу в розмові ти сказав що - не хочеш, щоб тебе оплакували і сумували, якщо щось трапиться… Ми не будемо плакати брат, ми будемо мстити!
Ти справжній чоловік, воїн і герой. Людина, яка завжди усміхалася і приходила на допомогу в будь-якій ситуації без користі для себе", - написав про Ярослава побратим.
Фото: Ярослав Бригінець (facebook.com)
Ярослав в мережі зачаровував українок
Одне з відео, на якому нарізані різні моменти з життя життєлюбного юнака, стало дуже популярним, коли його розмістили в TikTok.
Ярослав Бригинець народився в 2002 році.
13 лютого 2021 року "Махач" брав участь у турнірі з боксу в Маріуполі і посів там перше місце у своїй ваговій категорії.
Цей захід традиційно щорічно організовує полк "Азов", щоб віддати честь одинадцяти азовцям, загиблим під час Павлопіль-Широкинської наступальної операції 2015 року.
У 2021 році турнір зібрав 26 бійців, які билися за звання кращого боксера в шести вагових категоріях.
Раніше ми писали, що захищаючи Маріуполь у складі полку "Азов" загинув чемпіон світу з кікбоксингу.
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