20-річний український блогер підірвав мережу відео про Крим: росіяни бісяться і скаржаться в TikTok

Блогера, який поширив відео звуть Данило Гайдамаха. Хлопець розповів, навіщо записав це відео, показав оригінал і закликав підписати петицію. Але російський офіс TikTok вже встиг заблокувати скандальну публікацію, а багато росіян повірили в правдивість ролика і "здійняли кіпіш".

Скандальне відео про пілота і Крим видалили з TikTok

Ось відео, яке наробило стільки шуму, і оригінал, на якому зрозуміло, що літак пролітає над румунськими кордонами.

Оригінал відео з літака

"Наш шлях пролягає вздовж нашого українського Криму. Зараз ми знаходимось над Кримськими горами. Якщо на борту є росіяни - аварійні виходи промарковані зеленими позначками. Ви маєте чудову нагоду возз'єднатися "с родной гаванью". Всім іншим людям - гарного польоту", - йдеться в постановочному відео.

20-річний блогер розповідає, що контент соцмережі повністю модерується з Росії. Хлопець закликав створити український офіс TikTok і вже залишив відповідну петицію на президентському сайті.

Хто такий Чорнобровий і навіщо він зробив це відео?

Данило народився в Києві і з дитинства спілкувався російською мовою. Оскільки його батьки - вихідці з Криму, часто проводив літо на півострові. Лише в 16 років почав переходити на українську мову, це тривало у нього протягом трьох років. Батьки підтримали сина і з часом самі перейшли в повсякденному спілкуванні на українську.

У TikTok він відомий під ніком chornobrovyi та став першим блогером з більш, ніж 100 000 дописувачів цієї соцмережі. Аудиторію зібрав завдяки своїм коротким роликам про правила української мови і рекомендаціям - як російськомовним перейти на українську.

"Мої батьки з Криму, а тому питання окупації є дуже актуальним і болючим для мене. При першій можливості піднімаю цю тему на своєму TikTok-акаунті, щоб привертати увагу суспільства до міжнародного злочину країни-терориста", - розповів нам Данило.

Відео Данила набирають мільйони переглядів

Блогер додав, що ТікТок регулярно блокує спроби молоді протистояти країні-агресору і пропагувати українську мову і культуру, а глобальна стрічка ТікТок в Україні складається переважно з російського контенту.

"Це відбувається через те, що найближчий офіс мережі розташований в Москві. Ми, українські тіктокери, наполягаємо на тому, що такий офіс повинен з'явитися в Україні для національної безпеки! Закликаємо всіх небайдужих підписати петицію, щоб привернути увагу влади та ЗМІ на цю проблему і прийняти відповідні заходи", - говорить Чорнобровий.

Чому це відео не могло бути правдою і як відреагували росіяни

Український літак просто не міг би летіти над територією Криму, оскільки нашим літакам заборонено літати над окупованим Кримом і окупованою частиною Донбасу.

Але росіяни в соцмережах сильно обурилися тим, що їм запропонували вийти через аварійний вихід прямо над Кримом, і вимагають "звільнити пілота".

"Політична повістка проникає в усі сфери життя. Як ви думаєте, що спонукало пілота на такий троллінг і через скільки часу його б звільнили в іншій державі?" - пише один з користувачів мережі.

"Варто особливо відзначити, що в будь-якій цивілізованій країні, такого пілота б негайно усунули від польотів, так як такі люди за штурвалом повітряного судна можуть представляти загрозу як для пасажирів, так і для всієї повітряної авіації. Але це тільки не в Україні, де вже в соцмережах і ЗМІ сьогодні вихваляють цього українського пілота як героя. А що, якщо завтра він вирішить направити літак з пасажирами на таран якого-небудь не вподобаного йому об'єкта? Вирішить протаранити аеропорт у Сімферополі? А якщо завтра його політичні уподобання зміняться, і він направить літак з пасажирами на таран київського аеропорту Бориспіль?" - не на жарт обурився ще один юзер.

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