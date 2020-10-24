20 грн тоді і зараз: що можна було купити за "двадцятку" в 1996 році

Що можна було купити за 20 гривень в 1996 році і що зараз (колаж: РБК-Україна)

Журналісти вирішили продемонструвати вплив інфляції і падіння гривні на прикладі

Вартість української валюти істотно знизилася. Про це говорить і те, що багато купюр вже поступово заміщуються монетами. Гривнева монета, випущена у 2019 році, більше нагадує стару копійчану монету, виведену з обігу раніше. 10 гривень можна отримати не тільки однією купюрою, але й однією монетою. Наскільки знецінилася гривня за період з 1996 по 2020 роки – вирішили показати в "Коментарях".

Поява національної валюти в Україні пов'язана саме з 1996 роком. Спочатку вона була досить міцною, і офіційний курс гривні до долара був на рівні 1,8 грн/дол. Але протягом 24 років вона пережила серйозні зміни – найбільш серйозною девальвація була в 1998, 2008, 2014 та 2015 роках.

Вперше серйозне падіння курсу гривні сталося в серпні 1998 року, тоді українська національна валюта знецінилася майже в 3 рази – до 5 грн за долар. На цьому рівні курс протримався 10 років, поки світова економіка не постраждала від глобальної фінансової кризи у 2008 році. У той період курс знову серйозно просів – з 5,1 до 8 грн за долар. У 2014 році гривня просіла до 10 грн за долар. 2015 рік здешевив гривню ще в 3 рази, коли вона стала коштувати 30 грн за долар.

На сьогоднішній момент долар можна купити за 28.32 гривні – офіційний курс Нацбанку за станом на 24 жовтня.

З того часу як купівельна спроможність, так і ціна гривні істотно помінялися. Що можна було купити за 20 гривень 24 роки тому:

Що можна було купити за 20 гривень в 1996 році та що зараз (зображення: comments.ua)

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що ми не можемо прожити без західних грошей.

Нагадаємо, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,99 грн/долар.