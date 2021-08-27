RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

19-річний переможець "Голосу країни" стане батьком: перші подробиці

Автор: Людмила Жукова

Переможець популярного шоу "Голос країни" Роман Сасанчин скоро вперше стане батьком. Його дівчина Іванна - вагітна первістком.

Про це кохана виконавця повідомила на своїй сторінці в Instagram.

У своїх Stories Іванна опублікувала відео, на якому постала в білій міді-сукні. У цьому вбранні без проблем можна розглянути кругленький животик дівчини. Поруч з нею стоїть Роман і ніжно її обіймає. Парочка виглядає дуже щасливою. Ще б пак, адже скоро їх чекає поява нової людини.

Нагадаємо, що пара познайомилася минулого року в загальній компанії. Вже через пару місяців після доленосного знайомства закохані вирішили жити разом у київській квартирі, яку Роман виграв на "Голосі країни".

До речі, нещодавно парочка оголосила про заручини. Журналісти поставили запитання Роману, чи не є цікаве положення Іванни причиною раннього шлюбу, на що юнак тоді розсміявся. Він говорив, що всьому свій час і закохані хочуть пожити для себе.

Роман Сасанчин і його кохана Іванна чекають дитину (instagram.com/annavi_i)

Як ми повідомляли раніше, Роман Сасанчин став переможцем супертехнологичного фіналу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Голос країни