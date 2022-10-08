17-летний украинец получил премию 100 тысяч долларов за изобретение важного устройства для страны

17-летний украинский вундеркинд Игорь Клименко выиграл студенческую премию Global Student Prize 2022 в размере 100 тысяч долларов за разработку беспилотника, который обнаруживает наземные мины.
Об этом говорится на портале Chegg.org.
Премия в размере 100 000 долларов была вручена одному выдающемуся ученику, который оказал реальное влияние на обучение, жизнь своих сверстников и общество за его пределами.
Игорь был выбран из более чем 7000 номинаций и заявок из 150 стран мира и получил свою награду на встрече Глобальной инициативы Клинтона во время недели Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Премия вручается людям от 16 лет, а участие могут принимать студенты очного и заочного отделений.
Игорь – студент КПИ из Киева. Последний год своего обучения в школе он был вынужден проводить в подвале из-за российского вторжения. Укрываясь от вражеских ракет, он завершил работу над беспилотником для обнаружения мин, который создавал последние два года.
Параллельно с исследованиями он проводил онлайн-уроки математики и физики для своих сверстников.
По словам студента, идея о роботах-разминировщиках появилась еще 8 лет назад, когда Россия вторглась в Украину. Последние два года Игорь начал включать в свои идеи квадрокоптеры и дроны.
Quadcopter Mines Detector Игоря получил два официальных патента Украины и обнаруживает противопехотные и противотранспортные мины, предоставляя координаты их местонахождения с точностью до двух сантиметров.
Поскольку устройство летает, оно может безопасно обнаруживать мины сверху. Сейчас Игорь работает над улучшением дрона, добавляя новые технологии: распыляя краску, чтобы отметить местонахождение мины, и используя технологию искусственного интеллекта, чтобы определить тип наземной мины и лучший способ безопасного удаления.
Кстати, ранее мы сообщали, что Игорь Клименко стал лучшим студентом мира.
Как мы ранее писали, Институт права Киевского национального университета имени Шевченко вводит новую стипендию на обучение имени Романа Ратушного.