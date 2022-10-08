17-летний украинец получил премию 100 тысяч долларов за изобретение важного устройства для страны

Премия в размере 100 000 долларов была вручена одному выдающемуся ученику, который оказал реальное влияние на обучение, жизнь своих сверстников и общество за его пределами.

Игорь был выбран из более чем 7000 номинаций и заявок из 150 стран мира и получил свою награду на встрече Глобальной инициативы Клинтона во время недели Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Премия вручается людям от 16 лет, а участие могут принимать студенты очного и заочного отделений.

Что известно об Игоре Клименко

Игорь – студент КПИ из Киева. Последний год своего обучения в школе он был вынужден проводить в подвале из-за российского вторжения. Укрываясь от вражеских ракет, он завершил работу над беспилотником для обнаружения мин, который создавал последние два года.

Параллельно с исследованиями он проводил онлайн-уроки математики и физики для своих сверстников.

По словам студента, идея о роботах-разминировщиках появилась еще 8 лет назад, когда Россия вторглась в Украину. Последние два года Игорь начал включать в свои идеи квадрокоптеры и дроны.

Quadcopter Mines Detector Игоря получил два официальных патента Украины и обнаруживает противопехотные и противотранспортные мины, предоставляя координаты их местонахождения с точностью до двух сантиметров.

Поскольку устройство летает, оно может безопасно обнаруживать мины сверху. Сейчас Игорь работает над улучшением дрона, добавляя новые технологии: распыляя краску, чтобы отметить местонахождение мины, и используя технологию искусственного интеллекта, чтобы определить тип наземной мины и лучший способ безопасного удаления.

Игорь Клименко создал беспилотник, помогающий обнаруживать мины (фото: chegg.org)